حمله به نوارغزه در روزهای آینده ادامه خواهد داشت

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری سما فلسطین، ایهود باراک شب گذشته در اظهاراتی تحریک آمیز اعلام کرد که حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به نوارغزه دستکم به مدت چند روز دیگر ادامه خواهد داشت.

باراک در ادامه در توجیه حملات سرکوبگرانه رژیم اسرائیل به نوارغزه تاکید کرد که این رژیم برای مقابله با حملات انتقام جویانه مقاومت فلسطین از سیستم موشکی دفاع آهنین استفاده خواهد کرد.

وی در ادامه تهدید کرد که رژیم صهیونیستی تمامی مبارزان فلسطینی را ترور و تمامی کسانی که تلاش می کنند فلسطین اشغالی را هدف حمله موشکی قرار دهند محاکمه خواهد کرد.

ارتش رژیم صهیونیستی در سایه سکوت جهانی و معطوف شدن افکار عمومی جهان به ویژه کشورهای عربی به مسائلی از جمله سوریه حملات خود را به نوارغزه از سر گرفته اند به طوری که طی چند روز گذشته 16 نفر از شهروندان و رهبران مقاومت فلسطین به شهادت رسیده اند.