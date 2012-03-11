جزئیات تردد خودروهای منطقه آزاد اعلام شد

بهروز حسینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مصوبه 14 دی ماه سال 90 هیئت دولت در خصوص تردد خودروهای پلاک گذاری شده در منطقه آزاد اروند تا مرکز استان به منظور جذب و حمایت از سرمایه گذاران و انتفاع مردم شهرستانهای آبادان و خرمشهر از مزیتهای منطقه آزاد اروند، شیوه نامه ای برای تردد خودروهای پلاک اروند تا مرکز استان تنظیم شده است.

وی در خصوص استفاده کنندگان مشمول مصوبه گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن و مستقر در شهرستانهای آبادان و خرمشهر که سکونت آنها در این دو شهر توسط مدیریت گمرک سازمان منطقه آزاد اروند تائید می شود می توانند از این طرح استفاده کنند.



حسینی فر ادامه داد: هرگرنه نقل و انتقال مالکیت خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند باید با رعایت کلیه مفاد شیوه نامه حاضر بوده و هرگونه تخلف در این رابطه موجب خواهد شد که امتیاز خودرو و بهره برداری از تسهیلات به طور کل لغو می شود.



سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند همچنین در خصوص تعیین محدوده مرکز استان برای تردد خودروهای منطقه آزاد گفت: مناطق پلیس راه اهواز در ابتدای محور اندیمشک، پلیس را اهواز در ابتدای محور رامهرمز، پلیس راه اهواز در ابتدای محور ماهشهر ( اتوبان اهواز – ماهشهر)، ابتدای محور ملاثانی تقاطع کمربندی شمالی اهواز و کیلومتر پنج جاده اهواز – حمیدیه جزوه محدوده تردد خودروهای پلاک اروند در مرکز استان تعیین شده است.



حسینی فر عنوان کرد: تردد خودروها فقط تا مرکز استان ( اهواز ) است و مسیر آن طبق نقشه تعریف شده طراحی شده سیستم Gps هر خودرو است و چنانچه صاحب خودرو خارج از مقررات اشاره شده عمل کند، اقدام وی تخلف محسوب می شود و با متخلفین طبق مقررات مربوط و دستورالعمل دریافت خسارت مصوب هیئت مدیره منطقه آزاد اروند رفتار خواهد شد. همچنین مسیرهای تردد به مرکز استان فقط محورهای آبادان – اهواز و خرمشهر – اهواز تعیین شده است.



وی در خصوص مدارک تشخیص سکونت اشخاص حقیقی نیز گفت: ارائه سند مالکیت، اجاره نامه، قبوض آب و تلفن محل سکونت به کلانتری محل سکونت و اخذ تائیدیه، ارائه گواهی تحصیلی فرزندان از مدارس شهرستانهای آبادان و خرمشهر در صورت داشتن فرزند محصل و ارائه گواهی اشتغال به کار به همراه لیست بیمه برای افرادی که قصد تردد به مرکز استان را دارند الزامی است.



سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: همچنین هر شخص حقیقی دارنده گواهینامه راهنمایی و رانندگی در سال می تواند یک سند خودرو به نام داشته باشد و حداکثر در هر خانوار دو دستگاه خودرو مشمول این آئین نامه بوده و امکان استفاده از تسهیلات را دارد. در عین حال در خصوص اشخاصی که محل سکونت آنها از شهرستانهای آبادان و خرمشهر تغییر می کند استفاده از این تسهیلات منتفی خواهد شد.



سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص شیوه پایش تردد خودروهای پلاک اروند نیز اظهار کرد: تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند تا مرکز استان در سامانه GPS تعریف شده و به صورت روزانه توسط گمرک سازمان منطقه آزاد اروند کنترل و رهگیری می شود.



حسینی فر عنوان کرد: مدت زمان اعتبار پروانه ورود موقت خودروها شش ماه تعیین شده و تمدید اعتبار برای صاحبان خودروها الزامی است. همچنین خروج بدون مجوز از محدوده مصوب، همچنین ایجاد اختلال (تعمدی ) در سیستم GPS خودرو علاوه بر جرائم نقدی موجب خواهد شد که حداکثر دو مرتبه ارتکاب جرم، امتیاز خودرو و بهره برداری از تسهیلات به طور کاملل لغو شود.