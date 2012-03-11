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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۳۷

در گفتگو با مهر/

جزئیات تردد خودروهای منطقه آزاد اعلام شد

جزئیات تردد خودروهای منطقه آزاد اعلام شد

آبادان - خبرگزاری مهر: سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند شیوه نامه نحوه تردد خودروها با پلاک منطقه آزاد اروند تا مرکز استان خوزستان را اعلام کرد.

بهروز حسینی فر در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: با توجه به مصوبه 14 دی ماه سال 90 هیئت دولت در خصوص تردد خودروهای پلاک گذاری شده در منطقه آزاد اروند تا مرکز استان به منظور جذب و حمایت از سرمایه گذاران و انتفاع مردم شهرستانهای آبادان و خرمشهر از مزیتهای منطقه آزاد اروند، شیوه نامه ای برای تردد خودروهای پلاک اروند تا مرکز استان تنظیم شده است.

وی در خصوص استفاده کنندگان مشمول مصوبه گفت: اشخاص حقیقی و حقوقی ساکن و مستقر  در شهرستانهای آبادان و خرمشهر که سکونت آنها در این دو شهر توسط مدیریت گمرک سازمان منطقه آزاد اروند تائید می شود می توانند از این طرح استفاده کنند.

حسینی فر ادامه داد: هرگرنه نقل و انتقال مالکیت خودروهای با پلاک منطقه آزاد اروند باید با رعایت کلیه مفاد شیوه نامه حاضر بوده و هرگونه تخلف در این رابطه موجب خواهد شد که امتیاز خودرو و بهره برداری از تسهیلات به طور کل لغو می شود.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند همچنین در خصوص تعیین محدوده مرکز استان برای تردد خودروهای منطقه آزاد گفت: مناطق پلیس راه اهواز در ابتدای محور اندیمشک، پلیس را اهواز در ابتدای محور رامهرمز، پلیس راه اهواز در ابتدای محور ماهشهر ( اتوبان اهواز – ماهشهر)، ابتدای محور ملاثانی تقاطع کمربندی شمالی اهواز و کیلومتر پنج  جاده اهواز – حمیدیه جزوه محدوده تردد خودروهای پلاک اروند در مرکز استان تعیین شده است.

حسینی فر عنوان کرد: تردد خودروها فقط تا مرکز استان ( اهواز ) است و مسیر آن طبق نقشه تعریف شده طراحی شده سیستم Gps هر خودرو است و چنانچه صاحب خودرو خارج از مقررات اشاره شده عمل کند، اقدام وی تخلف محسوب می شود و با متخلفین طبق مقررات مربوط و دستورالعمل دریافت خسارت مصوب هیئت مدیره منطقه آزاد اروند رفتار خواهد شد. همچنین مسیرهای تردد به مرکز استان فقط محورهای آبادان – اهواز و خرمشهر – اهواز تعیین شده است.

وی در خصوص مدارک تشخیص سکونت اشخاص حقیقی نیز گفت: ارائه سند مالکیت، اجاره نامه، قبوض آب و تلفن محل سکونت به کلانتری محل سکونت و اخذ تائیدیه، ارائه گواهی تحصیلی فرزندان از مدارس شهرستانهای آبادان و خرمشهر در صورت داشتن فرزند محصل و ارائه گواهی اشتغال به کار به همراه لیست بیمه برای افرادی که قصد تردد به مرکز استان را دارند الزامی است.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند تصریح کرد: همچنین هر شخص حقیقی دارنده گواهینامه راهنمایی و رانندگی در سال می تواند یک سند خودرو به نام داشته باشد و حداکثر در هر خانوار دو دستگاه خودرو مشمول این آئین نامه بوده و امکان استفاده از تسهیلات را دارد. در عین حال در خصوص اشخاصی که محل سکونت آنها از شهرستانهای آبادان و خرمشهر تغییر می کند استفاده از این تسهیلات منتفی خواهد شد.

سرپرست سازمان منطقه آزاد اروند در خصوص شیوه پایش تردد خودروهای پلاک اروند نیز اظهار کرد: تردد خودروهای پلاک منطقه آزاد اروند تا مرکز استان در سامانه GPS تعریف شده و به صورت روزانه توسط گمرک سازمان منطقه آزاد اروند کنترل و رهگیری می شود.

حسینی فر عنوان کرد: مدت زمان اعتبار پروانه ورود موقت خودروها شش ماه تعیین شده و تمدید اعتبار برای صاحبان خودروها الزامی است. همچنین خروج بدون مجوز از محدوده مصوب، همچنین ایجاد اختلال (تعمدی ) در سیستم GPS خودرو علاوه بر جرائم نقدی موجب خواهد شد که حداکثر دو مرتبه ارتکاب جرم، امتیاز خودرو و بهره برداری از تسهیلات به طور کاملل لغو شود.
کد مطلب 1556975

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