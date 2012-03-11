به گزارش خبرگزاری مهر، حضور در عرصه رقابتهای لیگ تیراندازی با کمان باشگاههای کشور همچنین مسابقه تیروکمان قهرمانی کشور در چند سال اخیر موجب رونق تیراندازی با کمان در قم شده است و کمانداران قمی در هر دو رشته به خوبی توانمندیهای قم را به نمایش گذاشتهاند.
برای همین منظور هیئت تیراندازی با کمان استان قم تیمی قوی متشکل از شش کماندار مطرح و توانمند قم را برای اعزام به پیکارهای قهرمانی کشور آماده کرده است و این تیم فردا راهی محل برگزاری رقابتها در شهرستان دزفول خواهد شد.
دزفول میزبان مسابقات تیر و کمان قهرمانی کشور
این در حالی است که رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی کشور در هر دو بخش مردان و بانوان از روز سه شنبه بیست و سوم اسفند ماه به میزبانی شهرستان دزفول برگزار میشود و در آن کمانداران مطرح استانهای مختلف در هر دو رشته کامپوند و ریکرو با یکدیگر رقابت میکنند.
برای این منظور شش کماندار در ترکیب تیم اعزامی قم قرار دارند که در رشته ریکرو آقایان حسن عربپور، عباس موحدی، اسماعیل علینژاد و سید حسن موسوی حضور دارند و در رشته کامپوند ابوالقاسم برجعلیزاده و علیرضا جعفری عضو تیم قم هستند.
تیم مردان هیئت تیراندازی با کمان استان قم در حالی فردا عازم پیکارهای قهرمانی کشور در شهرستان دزفول میشود که این تیم را احمد فتحی به عنوان سرپرست و مربی در رقابت با برترینهای تیراندازی با کمان کشور هدایت میکند.
تجربه ارزنده کمانداران قمی از نخستین حضور در لیگ برتر
این در حالی است که امسال برای نخستین بار تیمی به نمایندگی از هیئت تیراندازی با کمان استان قم در مسابقات لیگ برتر تیراندازی با کمان باشگاههای کشور شرکت کرد تا توانایی کمانداران قمی علاوه بر موفقیت در پیکارهای قهرمانی کشور در لیگ برتر نیز به نمایش درآید.
این تیم با نام مبین قم در لیگ برتر تیراندازی با کمان باشگاههای کشور حضور یافت و در جدال با تیمهای مطرح شرکت کننده در این دوره از رقابتها برای نخستین بار عملکرد بسیار خوبی داشت و موفق به کسب مقام ششم شد.
علاوه بر حضور مبین در لیگ برتر تیراندازی با کمان که موجب رونق این رشته در قم شد، در سال جاری کشورمان نخستین بار میزبان ۲۲ کشور شرکتکننده در مسابقات آسیایی رشته تیراندازی با کمان بود و دو داور از قم نیز در این دوره از رقابتها به قضاوت پرداختند.
فاطمه متقی کاشانی و همچنین احمد فتحی دو داور قمی رشته تیراندازی با کمان هستند که با توجه به دارا بودن مدارک بالای داوری این رشته ورزشی از سوی فدراسیون آسیا و کشورمان برای قضاوت این مسابقات دعوت شدند.
قطر، مغولستان، کره جنوبی، قزاقستان، بنگلادش، هنگکنگ، تاجیکستان، سریلانکا، ژاپن، هند، مالزی، نپال، چین تایپه، چین، بوتان، سنگاپور، اندونزی، عراق و تایلند در کنار تیم کشورمان، در این مسابقات برای کسب عناوین برتر آسیا به رقابت پرداختند.
قم - خبرگزاری مهر: شش کماندار قمی در رقابتهای تیراندازی با کمان قهرمانی کشور با حریفان خود به رقابت میپردازند.
به گزارش خبرگزاری مهر، حضور در عرصه رقابتهای لیگ تیراندازی با کمان باشگاههای کشور همچنین مسابقه تیروکمان قهرمانی کشور در چند سال اخیر موجب رونق تیراندازی با کمان در قم شده است و کمانداران قمی در هر دو رشته به خوبی توانمندیهای قم را به نمایش گذاشتهاند.
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