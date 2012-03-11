آمادگی تیمهای عملیاتی ورامین برای چهارشنبه آخر سال

حمید ارسطوییان در گفتگو با خبرنگار مهر گفت: در راستای مقابله با حوادث احتمالی در شب چهارشنبه آخر سال تدابیر لازم در دستور کار سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین قرار گرفته است.

وی افزود: سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی برای ارائه هرچه بهتر خدمات به شهروندان تمهیدات چهارشنبه آخر سال را در قالب پیشگیری و پیش بینی برنامه ریزی کرده است.

مدیرعامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی شهرداری ورامین عنوان کرد: تیمهای عملیاتی با خودروهای پیشرفته متناسب با محیط و نوع خطرپذیری منطقه در محله های مختلف شهر مستقر خواهند بود.

جزوات آموزشی به شهروندان اهدا شد

وی ادامه داد: به مناسبت فرارسیدن چهارشنبه آخر سال، سی دی و بروشور آموزشی با مضامین رعایت مسائل ایمنی تهیه و به شهروندان اهدا و همچنین کلاسهای آموزشی مرتبط نیز ویژه دانش آموزان در بیشتر مدارس سطح شهر ورامین برگزار شد.

این مسئول یادآور شد: چهارشنبه سوری، رسم دیرینی است که ایرانیان در طول سالها با آتش بازی و رسومی مثل قاشق زنی و پریدن از روی آتش آن را حفظ کرده اند.

وی افزود: چند سالی است که بر این سنتهای لطیف ایرانی، انفجار و نارنجک و مواد محترقه هم اضافه شده و آنقدر فراگیر، که لطافت و صمیمیت این سنت تاریخی را تحت الشعاع قرار داده است.

هرگونه بی توجهی زیانهای مالی و جانی در پی دارد

ارسطوییان بیان داشت: هرگونه بی توجهی به نکات ایمنی و سهل انگاری در برپایی مراسم چهارشنبه سوری می تواند زیانهای جانی و مالی سنگین و غیر قابل جبرانی را در پی داشته باشد.

وی خطاب به شهروندان اضافه کرد: با رعایت نکات ایمنی زیر هم از شادی جشن دیرینه چهارشنبه سوری لذت ببرید و هم از خطرات احتمالی آن اجتناب کنید.