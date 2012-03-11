فیفا در انتخابات فوتبال دخالت نمی کند/ وزارت ورزش دخالت نداشت

به گزارش خبرگزاری مهر، پایگاه خبری وزارت ورزش و جوانان در شروع مصاحبه ای که با حمید سجادی داشته و آن را صبح امروز یکشنبه روی خروجی خود قرار داده نوشته است:« با توجه به نامه‌های مکرر سازمان بازرسی کل کشور در مورد ایرادات وارده به انتخابات فدراسیون فوتبال و مطرح شدن موضوع غیرقانونی بودن احراز پست ریاست فدراسیون فوتبال توسط علی کفاشیان، احتمال برگزاری مجدد انتخابات دراین فدراسیون را قوت بخشیده است.

دراین خصوص با معاون ورزشی قهرمانی و حرفه ای وزارت ورزش و جوانان گفتگویی انجام دادیم. سجادی در این گفتگو به سوالاتی که در خصوص احتمال برگزاری مجدد انتخابات و تاثیر این اقدام در مجامع بین المللی( فیفا) مطرح است، پاسخ گفت.

* سوالی که برخی از کارشناسان فوتبال و رسانه های ورزشی مطرح می کنند آن است که با وجود اطلاع مسوولان وزارت ورزش و جوانان از ایرادات سازمان بازرسی کل کشور به شرکت افراد بازنشسته در انتخابات فدراسیون فوتبال، چرا کفاشیان به عنوان یکی از کاندیداها تایید صلاحیت شد؟

- سجادی: برای اینکه هیچ شبه ای در مورد موضوع وزارت ورزش و جوانان در قبال آقای علی کفاشیان باقی نماند لازم است به این نکته اشاره کنم که از بدو ورود دکتر عباسی به وزارت ورزش و جوانان بسیاری از کارشناسان بر این باور بودند که با ایجاد تغییرات درسطح مدیریتی فدراسیون فوتبال، وزیر ورزش و جوانان می تواند برگ برنده ای را نزد افکار عمومی بویژه فوتبال دوستان برای خود داشته باشند، اما با وجود پیشنهادات بسیار، دکتر عباسی با اعتقاد بر محوریت قانون، رعایت کلیه مراحل قانونی مربوط به انتخاب رییس فدراسیون فوتبال را مورد تاکید قرار داد و برهمین اساس انتخابات فدراسیون فوتبال روز 15 اسفند به ریاست وزیر ورزش و جوانان برگزار شد و دکتر عباسی هم به عنوان یک عضو مجمع به کاندیدای مورد نظر خود رای داد.

احراز صلاحیت کاندیداها برای شرکت در انتخابات صرفا توسط شورایی که توسط خود هیئت رییسه فدراسیون فوتبال تشکیل شده بود انجام گرفت، لذا وزارت ورزش و جوانان هیچ مداخله ای در این خصوص نداشت و کسانی که غیر از این را مطرح می کنند، احتمالا از اطلاعات لازم درباره انتخابات فدراسیون برخوردار نیستند.

* البته این سوال هم مطرح است که علی رغبتی؛ مدیر کل دفتر برنامه ریزی و نظارت معاونت ورزش حرفه ای و قهرمانی وزارت ورزش و جوانان که به عنوان یکی از اعضای کمیته سه نفره در تعیین صلاحیت نامزدها حضور داشت، چرا از ثبت نام کفاشیان جلوگیری و یا دیگران را نسبت به این مساله قانع نکرد؟

- فراموش نکنیم رغبتی به همراه فرشاد سپهر و مهدی محمدنبی، هرسه از سوی هیئت رییسه فدراسیون فوتبال انتخاب شده بودند، البته همه دوستان در سالهای اخیر مخصوصا از ماهها قبل از موضع گیری سازمان بازرسی کل کشور مطلع شده اند، مصاحبه های قبل از ثبت نام کاندیداهای محترم نیز موید این نکته می باشد. ما هم قبل از برگزاری انتخابات در دو نوبت نامه های بازرسی کل کشور را به فدراسیون فوتبال ارجاع کردیم.

* شاید دراین رابطه بود که در برخی رسانه ها عنوان شده بود آقای وزیر برای اثبات بی طرفی خود در این انتخابات، رای سفید به داخل صندوق خواهند انداخت؟



- خیر، اصلا اینطور نبوده است. من نمی دانم این حرفها از کجا آمده است. آقای وزیر در جلسه قبلی که در خصوص تغییر اساسنامه بود این موضوع را مطرح کردند و در مرحله مقدماتی انتخابات فدراسیون فوتبال هم که هریک از کاندیداها به 10 رای علنی اعضای مجمع نیاز داشتند، به هیچ کدام از کاندیداها رای ندادند تا عملا بی طرفی خود را ثابت کنند، اما در انتخابات ریاست فدراسیون فوتبال به عنوان رییس مجمع از ابتدای جلسه در تمامی مراحل انتخابات شرکت کرده و رای هم دادند.

* به نظر می رسد در مورد موضع سازمان بازرسی کل کشور مبنی بر غیرقانونی بودن حضور افراد بازنشسته، بازخرید و دوشغله در پستهای دولتی به اندازه کافی اطلاع رسانی نشده است، شاید همین مساله یکی از دلایل بروز این همه شایعه باشد؟



- مساله ممنوعیت بکارگیری افراد بازنشسته‌ در سال 1384 در مجلس محترم شورای اسلامی به عنوان قانون تصوب شده است و وزارت ورزش و جوانان که از بودجه عمومی کشور استفاده می نماید و بالطبع فدراسیون فوتبال نیز مانند دیگر نهادهای دولتی عمومی موظف به رعایت این قانون می باشد، بدیهی است این قانون مختص به وزارت ورزش و جوانان هم نیست. فرض هم این است که با انتشار قانون و ابلاغ آن به مبادی ذیربط همه از مفاد آن مطلع خواهند شد. در این راستا نامه‌ های سازمان بازرسی کل کشور برحسب وظیفه قانونی وزارت ورزش و جوانان به فدراسیون فوتبال ابلاغ شد.

* با توجه به تمامی این شرایط و تحلیل ها احتمال برگزاری مجدد انتخابات فوتبال را تا چه اندازه جدی می دانید؟

- من فقط می توانم بگویم مجمع عمومی فدراسیون فوتبال براساس ضوابط اساسنامه فدراسیون و قوانین لازم الاجرای کشور و مطابق با نتیجه اقدامات قانونی سازمان بازرسی، در این خصوص عمل خواهد کرد.

* اگر انتخابات تجدید شود احتمال دخالت فیفا تا چه اندازه جدی خواهد بود؟

