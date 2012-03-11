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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۶

مرادی خبر داد:

داوران سومین جشنواره استانی شعر و داستان جوان کردستان معرفی شدند

داوران سومین جشنواره استانی شعر و داستان جوان کردستان معرفی شدند

سنندج - خبرگزاری مهر: داوران سومین جشنواره استانی شعر و داستان جوان که 24 اسفند ماه 90 در سنندج برگزار می شود، معرفی شدند.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن اعلام این خبر افزود: با توجه به اینکه این جشنواره به صورت استانی برگزار می شود و به منظور بهره گیری از توان کارشناسان ارزنده استان و مشارکت حداکثری هنرمندان پس از بررسی های به عمل آمده مقرر شد داوری این جشنواره به کارشناسان و هنرمندان شناخته شده استان و کشور واگذار شود.

امین مرادی افزود: در بخش شعر استاد "ناصر فیض" از اساتید و شاعران برجسته کشوری و مدیر دفتر طنز حوزه هنری کشور، "بهزاد کرم الهی" مسئول واحد آفرینش های ادبی حوزه هنری کردستان و از شاعران جوان و "ناهید عرجونی" از شاعران با سابقه و توانمند کردستان کار داوری را بر عهده دارند و در بخش داستان نیز آقای "رضا  امیری" از کردستان آثار این بخش را داوری می کند.

وی هدف از برگزاری این جشنواره را زمینه سازی برای تقریب و ارتباط هنرمندان جوان و اساتید، کشف استعداهای جوان و حمایت از آثار و تولیدات آنها به منظور ارتقاء توانایی و مهارت های هنرمندان جوان، تقویت و ارتقاء کیفیت آثار تولید شده و تلاش برای تولید آثاری با ارزش و جذابیت لازم را اعلام کرد.

سرپرست حوزه هنری استان کردستان یادآور شد: در بخش داستان 15 اثر از بین 45 اثر ارسال شده به دبیرخانه و در بخش شعر 25 اثر از بین 115 اثر ارسالی به دبیرخانه به بخش پایانی سومین جشنواره شعر و داستان جوان راه یافتند.

وی عنوان کرد: نفرات برگزیده در مراسم اختتامیه جشنواره با حضور داوران معرفی شده از ساعت 9 صبح روز چهارشنبه 24 اسفند ماه 90 در سالن اجتماعات دانشگاه جامع علمی کاربردی کردستان واقع در خیابان فلسطین معرفی می شوند.

کد مطلب 1556982

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