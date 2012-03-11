سلامت روان عمومی حاصل مشارکت نیک اندیشان/خشنودی وصف ناپذیر افراد خیر

به گزارش خبرنگار مهر، موقعیت مشارکت مردم در جامعه ما به لحاظ باورها، اعتقاد به وعده های الهی و همچنین فرهنگ مردم مداری و بخشندگی همواره فراروی افراد قرار دارد.

احساس خوش آسایش و آرامش افراد نیازمند و خشنودی باطنی افراد خیر وصف ناپذیر است.

جمع آوری کمکهای مردم خیر استان سمنان در 206 پایگاه جشن نیکوکاری



مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان گفت: در جشن احسان و نیکوکاری امسال که با شعار سیره نبوی، احسان علوی و جهاد اقتصادی نامگذاری شده بود، 206 پایگاه مردمی در مناطق مختلف شهری و روستایی استان سمنان به صورت ثابت و سیار نسبت به جمع آوری کمکهای مردم خیر این استان اقدام کردند.

نجعفلی انتظاری از فعالیت 285 پایگاه مدارس استان سمنان نسبت به جمع آوری کمکهای دانش آموزان در سالجاری خبرداد و افزود: مردم شهرستانهای سمنان و مهدیشهر با حضور در 185 پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی در روز جشن نیکوکاری بالغ بر یک میلیارد و 980 میلیون و 689 هزار ریال، مردم شهرستانهای شاهرود و میامی با ایجاد 183 پایگاه جمع آوری بالغ بر یک میلیارد و 231 میلیون و 441 هزار ریال، مردم دامغان و امیریه با تشکیل 76 پایگاه جمع آوری کمکهای مردمی 484 میلیون و 500 هزار ریال و مردم شهرستان گرمسار در جشن نیکوکاری امسال بالغ بر 306 میلیون و 700 هزار ریال برای کمک به نیازمندان کمک کردند.

کمک بیش از 4 میلیارد 900 میلیون ریالی مردم استان سمنان به جشن نیکوکاری در سال 89



وی تصریح کرد: مردم خیر و نیکو کار استان سال گذشته بالغ بر 4 میلیارد و 945 میلیون ریال در جشن نیکوکاری کمک کردند.

انتظاری با بیان اینکه در 9 ماهه اول امسال بالغ بر 10 میلیارد و 486 میلیون ریال از سوی حامیان در قالب کمکهای نقدی، کالا و خدمات برای کمک به ایتام طرح اکرام به حساب این نهاد واریز شده است، گفت: هم اکنون 9 هزارو 252 حامی ، حمایت از یکهزارو 514 یتیم را در این استان به عهده دارند.

مدیر کل کمیته امداد امام خمینی (ره) استان سمنان افزود: در 9 ماهه اول امسال تعداد 759 حامی جدید به حامیان این استان اضافه شده اند.

وی تصریح کرد: در سال گذشته 8 هزار و 493 حامی بالغ بر 15 میلیارد و 103 میلیون ریال برای کمک به یکهزار و 751 یتیم به حساب این نهاد واریز کردند.

معرفی 571 مددجو به بانکهای عامل جهت دریافت تسهیلات



انتظاری با اشاره به اینکه این نهاد 610 مجوز برای مشاغل خانگی، صادرشده، اظهارداشت: پرونده571 مددجو به بانکهای عامل معرفی تحویل داده شده که مددجویان مشمول دریافت تسهیلات شدند.

وی با بیان اینکه تعدا افراد معرفی شده به بانکها برای دریافت تسهیلات مشاغل خانگی در سمنان 92 نفر، در شاهرود 271 نفر، دامغان 86 نفر و در مهدیشهر نیز 86 نفر هستند تصریح کرد: تسهیلات پرداختی بانکها برای اجرای طرحهای مشاغل خانگی تا کنون 20 میلیارد و 867 میلیون ریال اعلام شده است.

وی از تحقق 98 درصدی تعهدات شغلی مددجویان تحت پوشش کمیته امداد استان سمنان در سالجاری خبر داد وگفت: در برخی از شاخه های تحت فعالیت معاونت خودکفایی و اشتغال کمیته امداد در شهرستانها موفقیتی بیش از تعهدات خود داشتند.

چهار میلیون و 200 هزار مددجو تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره)



معاون کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در حال حاضر چهار میلیون و 200 هزار مددجو تحت پوشش کمیته امداد خمینی(ره) قرار دارند.

محمدعلی ذوالفقاری با بیان اینکه کمیته امداد امام خمینی (ره) در درمان مددجویان، طرح پزشک خانواده را از سال‌های گذشته آغاز کرده است، گفت: در این راستا کمیته امداد در حال حاضر با حدود 12 هزار مرکز درمانی و یک هزار و 200 پزشک خانواده قرارداد دارد.

وی با اشاره به اینکه کمیته امداد با دو نگاه حمایتی و سرمایه گذاری در راستای اسکان، تغییر وضعیت زندگی و خودکفایی از مددجویان تحت پوشش حمایت می کند اظهارداشت: استفاده از توان، هوش و استعداد مددجویان در راستای رسیدن به خودکفایی و توانمندسازی با کمک مشاوران از جمله اهداف کمیته امداد است.

ذوالفقاری تعداد حامیان این نهاد را 506 هزار نفر عنوان کرد و افزود: طی سال گذشته خیرین اعتباری بالغ بر 101 میلیارد ریال در بحث اکرام و ایتام به جامعه هدف این نهاد کمک کردند.

وی با بیان اینکه گفت: 5/1میلیون سالمند بخش عمده ای از جمعیت کمیته امداد را تشکیل می دهند افزود: یک میلیون و 30 هزار خانوار تحت پوشش کمیته امداد توسط زن سرپرست خانوار مدیریت می شود.

300 هزار زن سرپرست خانواده درکشور وجود دارد



معاون حمایت و سلامت خانواده کمیته امداد امام خمینی(ره) گفت: هم اکنون 300 هزار زن سرپرست خانواده در رده سنی کمتر از50 سال درکشور وجود دارند.

ذوالفقاری همچنین با بیان اینکه 600 هزار دختر شهری و روستایی در شرایط ازدواج در کشور وجود دارند، مشاوره و راهنمایی های لازم برای همسر یابی مناسب از برنامه های این نهاد عنوان کرد و گفت: در این رابطه بسته های تشویقی نیز برای ازدواج مجدد زنان سرپرست خانواده در نظر گرفته شده است.

وی همچنین از هزینه 1500 میلیارد ریالی امداد در راستای توانمند سازی مددجویان خبر داد و اظهار داشت: توانمند سازی فکری ، توسعه انواع بیمه ها در خانواده های تخت پوشش، حمایت از ازدواج، اسکان، اشتغال و نیز حمایت قضایی از مددجویان تحت حمایت از مهمترین برنامه های کمیته امداد است.

پوشش 32 هزار خانواده زندانیان توسط کمیته امداد امام خمینی(ره)



معاون حمایت و سلامت کمیته امداد امام خمینی(ره) کشور در خصوص خروج مددجویان از پوشش حمایتی کمیته امداد امام خمینی (ره) گفت: در سالهای گذشته ایجاد اشتغال پایدار، فارغ‌التحصیلی فرزندان تحت پوشش، ازدواج و رفع مشکلات معیشتی و فرزندان ذکور بعد از 18 سال و اتصال به سیستم حقوق ‌بگیری سازمان‌ها و بیمه‌های دیگر از جمله دلایل خروج مددجویان تحت پوشش کمیته امداد از پوشش این نهاد است .

ذوالفقاری آمار خانواده های زندانیان تحت پوشش را 32 هزار خانوار ذکر کرد و گفت: کمیته امداد مسئولیت سرپرستی این خانواده ها را نیز برعهده دارد.