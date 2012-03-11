50دانشجوی دانشگاه امیرکبیر برای اجرای طرح هجرت به خراسان جنوبی اعزام شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ موسی جوینده صبح یکشنبه در جلسه ستاد پشتیبانی اردوهای طرح هجرت سه، اظهار داشت: 50 نفر از دانشجویان دانشگاه امیر کبیر تهران در قالب اردوهای جهادی طرح هجرت به مناطق محروم استان در ایام نوروز اعزام می شوند.

وی اضافه کرد: این گروه از تاریخ 27 اسفند ماه به منطقه علی آباد زارعی اعزام خواهند شد و تا هفتم فروردین در این منطقه حضور خواهند داشت.

سرهنگ جوینده به زمینه های فعالیت این دانشجویان اشاره کرد و بیان داشت: این گروه جهادی در زمینه های عمرانی، علمی، منابع طبیعی، علمی و آموزشی فعالیت خواهند کرد.

فرمانده ناحیه سپاه بسیج شهرستان بیرجند یادآور شد: همچنین سوم فروردین 91 دو گروه مجزا به روستاهای سلم آباد و نصر آباد اعزام خواهند شد و در ساخت خانه عالم فعالیت خواهند کرد.

فرماندار بیرجند نیز در این ستاد با بیان اینکه اردوهای طرح هجرت باید در میان جوانان به یک فرهنگ جهادی تبدیل شود، گفت: هنوز علیرغم فعالیت ها و اقدامات انجام شده در مناطق محروم، کمبودها و عقب ماندگی در سطح روستاها مشاهده می شود که نیازمند برنامه ریزی و اقدامات بیشتر است.

محمدعلی قاسم زاده نداف اظهار داشت: در این راستا طی ایام تعطیلات نوروز و تابستان تعداد زیادی از جوانان تحصیل کرده دانشگاهی به مناطق محروم سفر می کنند و رفع مشکلات مردم را در دستور کار دارند.

وی با تاکید بر اهمیت اردوهای جهادی در رفع مشکلات مردم، عنوان کرد: مسئولین به کمک گروههای جهادی با رفع مشکلات مردم روستا و کارهایی که در جهت رفع کمبودهای آنان انجام می دهند.

قاسم زاده نداف با بیان اینکه کار گروههای جهادی تقرب در راه خداست، افزود: کلیه مدیران ادارات شهرستان تمام امکانات خود را در حد توان بسیج کنند و در اختیار این گروهها قرار گیرد تا حداقل نیازهای آنان برطرف شود.

فرماندار بیرجند یادآور شد: اکیپ هایی از مدیران ادارات تشکیل خواهد شد و به صورت مجزا از این مناطق بازدید خواهند کرد تا از نزدیک در جریان کار گروههای جهادی قرار گیرند.