رحیمیان هفتمین المپیکی دوومیدانی ایران نام گرفت

به گزارش خبرگزاری مهر، ابراهیم رحیمیان موفق شد در مسابقات پیاده روی 20 کیلومتر قهرمانی آسیا که در شهر نومی سیتی ژاپن برگزار شد، با ثبت زمان یک ساعت و 24 دقیقه و یک ثانیه ضمن کسب مقام پنجم آسیا ، ورودی المپیک 2012 لندن را به ارمغان آورد.

براساس این گزارش ورودی ب ماده دو پیاده روی 20 کیلومتر المپیک 2012 لندن، یک ساعت و 24 دقیقه و 30 ثانیه است. ابراهیم رحیمیان رکورددار پیاده روی ایران است که در این مسابقه بار دیگر رکورد ایران را بهبود بخشید. وحید سپاهی دیگر ورزشکار کشورمان در این رقابت ها نیز همزمان با رحیمیان رکورد ایران را در این ماده بهبود بخشید.

