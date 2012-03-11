پوشش بیمه تامین اجتماعی ۳۵۰۰ کارگر ساختمانی در قم

سید مجتبی موسوی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به پوشش بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی در قم اظهار داشت: با توجه به سهمیه اختصاص داده شده به استان از زمان آغاز این طرح از شهریور ماه سال گذشته تا کنون بیش از ۳۵۰۰ کارگر ساختمانی و افراد تحت تکفل آنان از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند شدند.



وی در ادامه یادآور شد: امیدواریم درسال آینده با اختصاص سهمیه جدید بتوانیم تعداد بیشتری از کارگران ساختمانی را از نعمت تامین اجتماعی بهره‌مند کنیم.



مدیر کل تامین اجتماعی استان قم اظهار داشت: درسال جاری با اختصاص مبالغی از منابع حاصله از طرح هدفمند سازی یارانه‌ها، بخش عمده‌ای از بیمه شدگان، با کمکی که از سوی دولت در خصوص تامین بخشی از حق بیمه، صورت گرفت توانستند از خدمات تامین اجتماعی بهره‌مند شوند.



وی یادآور شد: رانندگان درون شهری و برون شهری، قالیبافان، خادمین مساجد، زنان سرپرست خانوار، مربیان مهدکودک، کارکنان مراکز توانبخشی و کارفرمایان صنفی کم درآمد از جمله این بیمه شدگان هستند.



۲۲۰۰ زن سرپرست خانوار و ۶۱۰۰ قالیباف قمی تحت پوشش تامین اجتماعی



موسوی بیان داشت: درحال حاضر بیش از دو هزار و ۲۰۰ زن سرپرست خانوار و تعداد شش هزار و ۱۰۰ قالی باف خانگی در استان قم تحت پوشش بیمه تامین اجتماعی قرار دارند.