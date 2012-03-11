تحقق 113درصدی اشتغال در بخش کشاورزی آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر فرزین مقدم روز یکشنبه در جلسه مدیران ارشد اداره کل جهاد کشاورزی استان با اشاره به اینکه امیدواریم تا پایان سالجاری این روند رو به رشد ادامه داشته باشد گفت: تعهد سازمان جهادکشاورزی استان به شورای عالی اشتغال استان ایجاد 14 هزار فرصت شغلی است که با تأکید موکد و پیگیریهای جدی رئیس سازمان، تلاش مدیران بخشهای مختلف و برگزاری دهها جلسه مدیریتی و کارشناسی در این زمینه خوشبختانه بخش کشاورزی استان با ایجاد نزدیک به 16هزار فرصت شغلی، یکی از موفق ترین استانها در بین استانهای کشور در بخش ایجاد اشتغال بوده است .

وی با اشاره به اینکه دستگاههای اجرایی استان ماهانه گزارش کامل وجامعی از اشتغال ایجاد شده به اداره کل تعاون، کارورفاه اجتماعی آذربایجان شرقی ارسال و طی جلسات کارشناسی از هم پوشانی آمارهای دستگاههای اجرایی جلوگیری می شود ادامه داد : طرح راستی آزمایی اشتغال ایجاد شده در سال 90 توسط مدیریتهای جهادکشاورزی شهرستانها صورت پذیرفته و با توجه به جمع آوری به موقع آمار و اطلاعات مربوطه و کامل بودن بانک اطلاعاتی شاغلینی که در سال 90 مشغول به فعالیت شده اند بخش کشاورزی استان از اولین استانهای کشور بوده است که در انجام تعهدات خود سرافراز بیرون آمده است.

فرزین مقدم با اشاره به اینکه بخش کشاورزی استان بیش از تعهدات خود در زمینه اشتغال عمل کرده است افزود: با اشتغالزایی ایجاد شده در بخش کشاورزی استان، سازمان جهادکشاورزی آذربایجان شرقی 13 درصد بیش از تعهدات خود عمل کرده و باید گفت بیشترین رشد و تعهد اشتغالزایی استان آذربایجان شرقی در بخش کشاورزی بوده است.

وی با اشاره به پیشتازی بخش کشاورزی در ایجاد اشتغال نسبت به سایر بخشهای استان افزود: از 14 هزار نفر تعهد اشتغال بخش کشاورزی، بیشترین میزان ثبت اشتغال در شهرستانهای شبستر با 1097 نفر و 3/170 درصد تحقق تعهد ایجاد اشتغال، شهرستان آذرشهر با 522 نفر و 4/155درصد، شهرستان اهر با 1767نفر و 8/141درصد و شهرستان تبریز با 856 نفر و 139درصد تحقق تعهد ایجاد اشتغال بوده است.

مدیرامور سرمایه گذاری سازمان با اشاره به اینکه بر اساس آخرین جمع بندی که اوایل 15 اسفند ماه از فعالیت مشاغل ثبت شده وجود دارد دام و طیور، آب و خاک ، باغبانی، زراعت و صنایع تبدیلی بیشترین زمینه های اشتغال را ایجادکرده اند ادامه داد: در مشاغل خانگی، سازمان جهاد کشاورزی در 74 رشته فعالیت در حوزه های تولیدات دامی، فعالیتهای شیلاتی، صنایع تبدیلی وتکمیلی، فعالیتهای امور عشایر، تولیدات گیاهی و... اقدام به صدور مجوز خانگی نموده است.

وی با بیان اینکه زیرساختهای لازم برای توسعه اشتغال در بخش کشاورزی استان فراهم می باشد گفت: به لحاظ اینکه مشاغل بخش کشاورزی نسبت به سایر بخشها، موقت و ناپایدار نیست لذا می توان بخش کشاورزی را در تحقق اشتغال زایی پایدار و دامنه دار نسبت به سایر مشاغل در اولویت قرار داد.