قراردادهای نفتی باید به تصویب هیئت وزیران برسد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح یک فوریتی وظایف و اختیارات وزارت نفت که تا ماده 6 آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفته بود در ماده 7 مقرر کردند شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران می رسد.



نمایندگان در ماده 8 نیز مقرر کردند بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به عنوان دستگاه اجرایی در قانون بودجه سنواتی کل کشور درج می شود.

به گزارش مهر نمایندگان در ماده 9 نیز وزارت نفت را موظف کردند برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تدوین کنند و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند.



بر اساس این گزارش طرح یک فوریتی مذکور 17 ماده دارد که نمایندگان هم اکنون ادامه بررسی ماده های باقیمانده را در دستور کار دارند.