قراردادهای نفتی باید به تصویب هیئت وزیران برسد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس در ادامه بررسی طرح یک فوریتی وظایف و اختیارات وزارت نفت که تا ماده 6 آن در جلسه علنی روز چهارشنبه مورد بررسی قرار گرفته بود در ماده 7 مقرر کردند شرایط عمومی قراردادهای نفتی با پیشنهاد وزیر نفت به تصویب هیئت وزیران می رسد.
نمایندگان در ماده 8 نیز مقرر کردند بودجه سالانه وزارت نفت متناسب با ساختار تشکیلاتی، وظایف و اختیارات مندرج در این قانون به عنوان دستگاه اجرایی در قانون بودجه سنواتی کل کشور درج می شود.
به گزارش مهر نمایندگان در ماده 9 نیز وزارت نفت را موظف کردند برای دستیابی به اهداف موضوع این قانون نمودار کلان تشکیلاتی خود را تدوین کنند و به تایید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس جمهور برسانند.
بر اساس این گزارش طرح یک فوریتی مذکور 17 ماده دارد که نمایندگان هم اکنون ادامه بررسی ماده های باقیمانده را در دستور کار دارند.
بر اساس این گزارش طرح یک فوریتی مذکور 17 ماده دارد که نمایندگان هم اکنون ادامه بررسی ماده های باقیمانده را در دستور کار دارند.
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