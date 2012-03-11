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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

"نوروز کُرد" در جدول پخش نوروز قرار گرفت

"نوروز کُرد" در جدول پخش نوروز قرار گرفت

"نوروز کُرد" از مجموعه‌ فیلم‌های مستند تلویزیونی "نوروز همایون" به کارگردانی آراد حسن‌زاده کارگردان جوان مهابادی نوروز 91 روی آنتن می‌رود.

به گزارش خبرنگار مهر، "نوروز کُرد" از مجموعه‌ فیلم‌های مستند تلویزیونی "نوروز همایون" به تهیه‌کنندگی مجید گیاه‌چی در دست تولید است و در ایام نوروز 1391 از شبکه‌ مستند سیما به‌ نمایش درمی‌آید.

حسن‌زاده متولد سال 58 در شهرستان مهاباد و فارغ‌التحصیل فیلم‌سازی از دانشکده صدا و سیما است و تحصیلات خود را با دریافت فوق‌لیسانس ادبیات نمایشی ادامه داده است.

او که همزمان در بخش‌های نویسندگی، کارگردانی و تصویربرداری فعالیت دارد، ساخت فیلم‌‌های "عقل سرخ"، "برای تمام فصول"، مجموعه‌های "فرستاده‌ای از 1404"، "نو در بوم"، "دوربین مخفی مردمک"، مستند "حکایت قورباغه و پنیر"، تصویربرداری و کارگردانی بخش‌های مستند مجموعه‌های "باز هم زندگی" و "خودمونی"، همچنین تهیه‌کنندگی مجموعه "مدار 41 درجه (مسلمانان گرجستان) را بر عهده داشته است و علاوه بر شرکت در چندین جشنواره، جایزه‌ی بهترین تحقیق و فیلم‌نامه‌ی جشنواره‌ی دانشجویی را نیز دریافت کرده است.

مجموعه مستند "نوروز همایون" که به نوروز در اقوام و مناطق مختلف ایران می‌پردازد، از اول تا سیزدهم فروردین 1391 از شبکه مستند پخش خواهد شد.

کد مطلب 1556993

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