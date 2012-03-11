"نوروز کُرد" در جدول پخش نوروز قرار گرفت

به گزارش خبرنگار مهر، "نوروز کُرد" از مجموعه فیلمهای مستند تلویزیونی "نوروز همایون" به تهیهکنندگی مجید گیاهچی در دست تولید است و در ایام نوروز 1391 از شبکه مستند سیما به نمایش درمیآید.
حسنزاده متولد سال 58 در شهرستان مهاباد و فارغالتحصیل فیلمسازی از دانشکده صدا و سیما است و تحصیلات خود را با دریافت فوقلیسانس ادبیات نمایشی ادامه داده است.
او که همزمان در بخشهای نویسندگی، کارگردانی و تصویربرداری فعالیت دارد، ساخت فیلمهای "عقل سرخ"، "برای تمام فصول"، مجموعههای "فرستادهای از 1404"، "نو در بوم"، "دوربین مخفی مردمک"، مستند "حکایت قورباغه و پنیر"، تصویربرداری و کارگردانی بخشهای مستند مجموعههای "باز هم زندگی" و "خودمونی"، همچنین تهیهکنندگی مجموعه "مدار 41 درجه (مسلمانان گرجستان) را بر عهده داشته است و علاوه بر شرکت در چندین جشنواره، جایزهی بهترین تحقیق و فیلمنامهی جشنوارهی دانشجویی را نیز دریافت کرده است.
مجموعه مستند "نوروز همایون" که به نوروز در اقوام و مناطق مختلف ایران میپردازد، از اول تا سیزدهم فروردین 1391 از شبکه مستند پخش خواهد شد.
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