ساخت روبات آتشنشان برای فعالیت روی عرشه کشتی

به گزارش خبرگزاری مهر، یکی از پدیده هایی که هرگز نباید بر روی عرشه یک کشتی رخ دهد، آتش سوزی است. خدمه عرشه یک کشتی در حال سوختن نمی توانند به راحتی به خارج از فضا دویده و خود را به جایی امن برسانند و در عین حال افراد برای خاموش کردن آتش فضای کمی در اختیار دارند.

از آنجایی که وقوع آتش سوزی بر روی کشتی های نظامی امری کاملا ممکن است، لابراتوار تحقیقات نیروی دریایی آمریکا در حال تکمیل ابزاری ویژه است که می توان از آن برای مقابله با آتش در میان دریا استفاده کرد. این ابزار روباتی به نام "سفیر" (مخفف Shipboard Autonomous Firefighting Robot) است.

این روبات روباتی شبه انسانی است که بر اساس ساختار روبات چارلی L1 موسسه تکنولوژی ویرجینیا ساخته شده است. یکی از دلایلی که این روبات با بدنی مشابه انسانها طراحی شده این است که کشتی ها معمولا بر اساس فرم بدن انسانها ساخته می شوند و از این رو روباتی قد کوتاه، پهن و چرخدار نمی تواند خود را از میان راهروهای باریک کشتی ها به راحتی عبور دهد.

همچنین خدمه کشتی باید بتوانند با این روبات ارتباط برقرار کنند تا بتوانند در کنار یکدیگر به مهار آتش بپردازند. سفیر روباتی خودکار است که به شکلی طراحی خواهد شد تا بتواند بر روی نقطه تمرکز تیم انسانها متمرکز شود، به اشاره هایی مانند نشان دادن جایی با دست واکنش نشان داده و زبانهایی که در میان خدمه رواج دارد را درک کند.

سفیر از ابزارهای چندگانه حسگر از قبیل دوربین تصویربرداری، حسگر گاز و دوربین دوگانه فروسرخ برخوردار است که به این روبات اجازه می دهد از میان دود به راحتی ببیند. بخش بالایی بدن روبات از توانایی حمل تجهیزات آتشنشانی و بخش پایینی بدن نیز از توانایی راه رفتن و حفظ تعادل در شرایط پرتلاطم دریا برخوردار است.

بر اساس گزارش گیزمگ، استفاده از ساختار مرکزی آلومینیومی، اتصالات و فنرهای تیتانیومی باعث شده تا وزن بدن روبات بسیار کاسته شده و به کمترین حد ممکن برسد و باتری این روبات باید امکان 30 دقیقه فعالیت در زمینه آتشنشانی را به روبات بدهد. انتظار می رود این روبات برای حضور آزمایشی بر روی عرشه یک کشتی در سپتامبر سال آینده آمادگی داشته باشد.