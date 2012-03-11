فدراسیون فوتبال در حق ابومسلم جفا کرد

به گزارش خبرنگار مهر، پس از باخت ابومسلم مقابل ایرانجوان بوشهر عدم صعود این تیم به لیگ برتر قطعی شد و یاران خداداد عزیزی که نیم فصل را با نتایج نسبتا خوبی آغاز کرده بودند در ادامه نتوانستند پا به پای صدرنشینان لیگ یک پیش بروند.



با این وجود یکی از دلایل اصلی سقوط مشکی پوشان فوتبال خراسان شاید عدم برنامه ریزی مطلوب فنی بود، به نوعی که ابومسلم در نیم فصل اول سه بار سرمربی خود را تغییر داد.



تنها نماینده فوتبال خراسان رقابتهای این فصل لیگ یک را با علی حنطه آغاز کرد اما در ادامه سیدکاظم غیاثیان به این تیم آمد و او نیز پس از چند بازی سکان هدایت ابومسلم را به خداداد عزیزی سپرد که در نهایت این تیم با این پیشکسوت فوتبال کشورمان هم نتوانست نتایج مطلوبی بدست آورد و همچون دو فصل گذشته از صعود به لیگ برتر بازماند.



بهزاد تیموپور، سخنگوی باشگاه ابومسلم خراسان در خصوص نتایج ضعیف این تیم به خبرنگار مهر گفت: متأسفانه با شکستی که در بوشهر مقابل ایرانجوان داشتیم نتوانستیم مجوز صعود به لیگ برتر را بدست آوریم و این صعود نکردن برای مسئولان و هواداران ابومسلم بسیار سنگین و سخت است.



وی تصریح کرد: با این حال مسائل مختلفی دست به دست هم داد تا این نتایج حاصل شود.



تیمورپور با بیان اینکه فدراسیون فوتبال در این فصل موانع بسیاری برای ابومسلم تراشید، گفت: ما نمی خواهیم این عدم صعود به لیگ برتر را توجیه کنیم اما فدراسیون فوتبال در ابتدای فصل نگذاشت علی حنطه به سرمربیگری اش در ابومسلم ادامه دهد و به بهانه های مختلف سعی در ایجاد حاشیه در تیم ما داشت.



وی در ادامه افزود: مشکل داوری هم از آن دست مشکلاتی بود که بارها وجود آن در لیگ یک را به مسئولان فدراسیون فوتبال یادآور شدیم، اشتباهات فاحش داوری در فصل جاری لیگ دسته یک بسیار زیاد بوده و داد همه تیمها را در آورده است.



سخنگوی باشگاه ابومسلم با اشاره به عدم همکاری و حمایت شایسته صداوسیمای خراسان رضوی از ابومسلم گفت: در این فصل صداوسیما کم لطفی هایی نسبت به ما داشت و در مواقعی تنها موارد منفی تیم را بازتاب می داد.



تیمورپور تصریح کرد: صداوسیمای خراسان رضوی همچنین برای پخش تلویزیونی هر یک از بازیهای ابومسلم که نماینده فوتبال این شهر است مبلغ هشت میلیون تومان درخواست کرد که این موضوع به مذاق هواداران و مجموعه تیم خوش نیامد.

وی با بیان اینکه ابومسلم با مشاوره های فنی مهاجرانی بسته شده است، گفت: حشمت خان نه تنها از بزرگان فوتبال خراسان که از محبوب ترین شخصیت های فوتبالی در ایران است و به لحاظ فنی هم از جمله صاحب نظران نخبه محسوب می شود و تیم ابومسلم این فصل با نظارت مستقیم آقای مهاجرانی بسته شده است.

تیمورپور تصریح کرد: علی حنطه، کاظم غیاثیان و خداداد عزیزی سرمربیانی که این فصل روی نیمکت ابومسلم حضور داشته اند نیز به لحاظ فنی از شرایط مطلوبی برخوردار بودند.



سخنگوی باشگاه ابومسلم با بیان اینکه برنامه قطعی ابومسلم برای فصل آینده طی روزهای آینده مشخص خواهد شد، اظهار داشت: به امید خدا در آینده ای نزدیک و شاید طی همین روزهای آینده، برنامه ابومسلم برای فصل بعد به استحضار هواداران و علاقمندان این تیم خواهد رسید.



