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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۵

حجت الاسلام وثوقی:

فعالیت های فرهنگی در سفر دولت به البرز بیشتر مورد توجه قرار گیرد

فعالیت های فرهنگی در سفر دولت به البرز بیشتر مورد توجه قرار گیرد

کرج – خبرگزاری مهر: امام جمعه شهرستان نظر آباد گفت: در چهارمین سفر هیئت دولت به استان البرز به فعالیت های فرهنگی بیشتر توجه شود.

حجت الاسلام علی اکبر وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در چهارمین سفر هیئت دولت به استان البرز به فعالیت های فرهنگی بیشتر توجه شود.

وی با اشاره به اینکه نگاه دولتمردان تا کنون یک نگاه اقتصادی و فرهنگی بوده است، اضافه کرد: نگاه دولت به فرهنگی یک نگاه ویژه بوده است و این نگاه در استان البرز نیز باید پر رنگ تر باشد.

امام جمعه شهرستان نظر آباد گفت: کل دستگاه های استان البرز باید کار فرهنگی را در اولویت قرار دهند و بستر این امر در جامعه باید فراهم شود.

حجت الاسلام وثوقی افزود: این دولت، دولت مردمی، دولت کار و تلاش است و امروز مردم با شور آماده استقابل از رئیس جمهور خود شده اند.

وی اظهار داشت: این دولت محبوب و مورد علاقه مردم استان البرز است که امروزه برای استقبال از وی آمده اند.

کد مطلب 1556998

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