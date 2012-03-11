فعالیت های فرهنگی در سفر دولت به البرز بیشتر مورد توجه قرار گیرد

حجت الاسلام علی اکبر وثوقی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: در چهارمین سفر هیئت دولت به استان البرز به فعالیت های فرهنگی بیشتر توجه شود.



وی با اشاره به اینکه نگاه دولتمردان تا کنون یک نگاه اقتصادی و فرهنگی بوده است، اضافه کرد: نگاه دولت به فرهنگی یک نگاه ویژه بوده است و این نگاه در استان البرز نیز باید پر رنگ تر باشد.



امام جمعه شهرستان نظر آباد گفت: کل دستگاه های استان البرز باید کار فرهنگی را در اولویت قرار دهند و بستر این امر در جامعه باید فراهم شود.



حجت الاسلام وثوقی افزود: این دولت، دولت مردمی، دولت کار و تلاش است و امروز مردم با شور آماده استقابل از رئیس جمهور خود شده اند.



وی اظهار داشت: این دولت محبوب و مورد علاقه مردم استان البرز است که امروزه برای استقبال از وی آمده اند.