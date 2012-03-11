رشد 18 درصدی برگزاری نمایشگاه/ واردات کالا در کردستان 63 درصد کاهش یافت

سیروس شاه غیبی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رشد 18 درصدی برگزاری نمایشگاه های تخصصی در استان کردستان بیان کرد: از ابتدای سال 90 تاکنون تعداد 13 نمایشگاه تخصصی در محل دائمی نمایشگاه های بین المللی استان کردستان برگزار شده است.

وی عنوان کرد: این نمایشگاه ها در متراژی به مساحت 17 هزار و 400 متر مربع و با حضور و مشارکت بیش از 428 شرکت داخلی برگزار شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: از مهمترین مزیت نمایشگاه های مذکور این بود که تعداد چهار نمایشگاه برای اولین بار در استان برگزار شد که شامل تجهیزات پزشکی و توریسم درمانی، خودرو، گل و گیاه، آی تی کامپ بود که هر چهار مورد با استقبال چشمگیر مردم مواجه شد.

کاهش 63 درصدی واردات کالا از مرزهای کردستان



شاه غیبی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به کاهش 63 درصدی واردات کالا در استان کردستان گفت: در سال جاری ثبت سفارش کالا 229 فقره به ارزش 15میلیون و 815 هزار و 591 دلار انجام شده است.

وی افزود: در بهمن ماه سال جاری تعداد 83 فقره ثبت سفارش به ارزش 89 میلیون و 353 هزار و 95 دلار در سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان انجام شده است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان کردستان بیان کرد: این میزان ثبت سفارش در مقایسه با مدت مشابه سال قبل که 229 فقره ثبت سفارش به ارزش 15میلیون و 815 هزار و 591 دلار انجام شده بود از لحاظ تعداد 63 درصد و از لحاظ ارزش 43 درصد کاهش نشان می دهد.

وی در پایان گفت: از عمده کالاهای ثبت سفارش شده در بهمن ماه امسال کالاهای سرمایه ای و مواد اولیه بوده است که از کشورهای چین، هند،ترکیه، ایتالیا و آلمان وارد شده است.