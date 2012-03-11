اهانت به نمادهای دینی رویکردی صهیونیستی است/ تلقی اشتباه غربیها از قرآن

به گزارش خبرگزاری مهر، مجری برنامه رهیافت در آغاز اظهار داشت: قرآن سوزی پس از یازدهم سپتامبر در دستور کشورهای غربی قرار گرفته، موضوعاتی چون کاریکاتور، مخالفت با مناره سازی در سوئیس و مخالفت با اسلام و قرآن در جهان غرب صورت گرفته نشان می دهد که به رهبری دولت آمریکا برخی کشورهای دیگر نیز در راستای مخالفت با اسلام گام برداشته اند. این قرآن سوزی نشان می دهد که این موضوع همچنان در دستور کار قرار دارد.

وی با اشاره به اینکه طی دو دهه اخیر در حوزه سیاستهای اسلام هراسی با مسائلی چون کتاب سلمان رشدی، کاریکاتورهای موهن، ساخت فیلم فتنه، ممنوعیت استفاده از روسری در فرانسه، ممنوعیت ساخت مناره در سوئیس و ساخت ده ها فیلم مستند در هالیوود و غرب و تهدید به قرآن سوزی در ایالت فلوریدای آمریکا مواجه بوده ایم از دکتر حسن لاسجردی کارشناس مسائل بین الملل پرسید که دیدگاه وی درباره مقوله اسلام هراسی و این که از چه زمانی مطرح شده چیست؟

دکتر لاسجری در ارتباط تلفنی خود با این برنامه اظهار داشت: اقدامات غرب در حوزه رقابت دینی و نگاه ایدئولوژیک مدت زیادی است که در جامعه غیر مسلمان ایجاد شده است علت اصلی این است که یکی از نگاه های قدرتمند امروز میزان اعتقاد و باورهای مردم است و یکی از این نیروهای مهم جهان امروز باورها و ارزشهای جوامع مختلف است. مجموعه اتفاقهایی که درسه دهه اخیر بروز و ظهور کرده یکی از نکات مهم تیز شدن روابط غرب و شرق است.

وی اضافه کرد: امروز برداشتهای مرتبط با حوزه حاکمیت و نقش آفرینی شفاف و صریح قدرت دین را اعلام می کند. بروز و ظهرو تفکرات جدید مثل بنیادگرایی اسلامی، مجموعه شرایطی ایجاد کرده که تقابلی میان حاکمیت دینی و غیر دینی در جهان امروز ایجاد شده است.

لاسجردی یادآور شد: برخی بر این باور هستند که جهان اسلام می تواند این رقابت را به وجود آورد. مجموعه جهان غرب برای حذف و بی اثر کردن و ناکارآمد کردن دین در عرصه های مختلف به شدت تلاش کرده است. در این فضا مجموعه اقداماتی ضد اسلامی نیز به رقابتهای رو در رو و مستقیم کمک کرده است.

دکتر حسن هانی زاده کارشناس مسائل خاورمیانه نیز در رابطه با هدف از قرآن سوزی در پایگاه نظامی بگرام که چند هفته پیش رخ داد و دیگر اقداماتی از این دست، گفت: اهانت به نمادهای دینی یک رویکرد کاملا صهیونیستی است که از دیرباز مورد توجه نظریه پردازان صهیونیست بوده است.

وی یادآور شد: از سال 1969 حمله به مسجدالاقصی و آتش زدن آن یکی از تفکرات زیربنایی صهیونیستی را تشکیل می دهد، صهیونیستها برای محک زدن جامعه اسلامی در سال 1989 آن را آتش زدند که در همان زمان سازمان همکاری های اسلامی تشکیل و پس از آن حرکتهای گوناگونی شکل گرفت، برای مثال سلمان رشدی کتاب آیات شیطانی را تألیف می کند، در دانمارک یک سری کاریکاتورهایی علیه پیامبر اکرم(ص) منتشر کردند و پس از حادثه یازدهم سپتامبر 2001 طرح جدیدی ارائه شد و آن تقابل مسیحیت و اسلام بود، درحالی که طی چند دهه گذشته نوعی همگرایی بین اسلام و مسیحیت با هدایت رهبران دینی صورت گرفته بود اما صهیونیستها تلاش کردند میان این دو تقابل و شکاف ایجاد کنند همان جنگ صلیبی که جورج بوش مطرح کرد.

هانی زاده افزود: در عراق اقداماتی از این دست مطرح شد و اخیرا سربازان آمریکایی که وابسته به لابی صهیونیستی هستند این کار را انجام دادند و پیش از آن کشیش تری جونز قرآن را مورد اهانت قرار داد.

وی یادآور شد: برخی مسائل در چارچوب سیاست ایجاد شکاف بین مسیحیت و اسلام و گسترش موج صهیونیست در خاورمیانه صورت گرفته است، به نظر می رسد که این وضعیت ادامه پیدا می کند، آمریکایی به هرکجا که رفته اند طبیعت خود را نشان داده اند.

این کارشناس مسائل خاوردمیانه گفت: حتی در رابطه با این سربازان آمریکایی اقدامات تأدیبی چندانی صورت نگرفته و نتایج بررسیها نشان می دهد یک سری اهمالهایی از سوی سربازان انجام گرفته است. اما ما شاهد بودیم که مردم غیور افغانستان به پاخواستند و در این میان 30 نفر به شهادت رسیدند و 2 نفر از مستشاران آمریکایی ترور شدند. از سوی دیگر آمریکایی ها و صهیونیستها تلاش می کنند افکار عمومی را تحت تأثیر قرار دهند تا در انتخابات سهم بیشتری برای صهیونیستها مطالبه کنند.

دکتر هانی زاده در رابطه با اینکه برخی مقامات آمریکایی برای توجیه این واقعه از آن با عنوان آزادی بیان و آزادی عمل یاد می کنند گفت: وقتی به موضع گیری و رویکردهای کشورهای غربی نگاه می کنیم آتش زدن قرآن را نوعی آزادی می دانند اما از ورود بانوان محجبه به دانشگاه ها جلوگیری می کنند. چگونه توهین به مقدسات را آزادی فردی می دانند اما اجازه نمی دهند یک بانوی محجبه با اختیار خود حجاب داشته و وارد دانشگاه شود.

وی تصریح کرد: چگونه برای سربازهای آمریکایی این حق را قائل هستند که به قرآن توهین کنند اما در کشورهایی چون فرانسه و سوئیس اجازه ساخت مسجد را نمی دهند ، غرب و آمریکا از ابزار آزادی و حقوق بشر و آزادی اجتماعی به عنوان ابزاری برای تحت فشار قرار دادن کشورهای غیر همسو با آنها استفاده می کنند. این اقدام نقض آزادی فردی است و توهین به یک و نیم میلیارد مسلمان تلقی می شود.

این کارشناس مسائل خاورمیانه یادآور شد: این اقدامات توهین و بی حرمتی نسبت به مقدسات مسلمنان است، به نظر می رسد غرب در برخورد با جریانهای سیاسی خاورمیانه صادق نیست، تلاش می کنند ملتهای اسلامی را مورد تحقیر قرار دهند، علت این است که آنها از اسلام وحشت دارند. ابتدا از جمهوری اسلامی ایران که یک امپراطوری منطقه ای را سرنگون کرد و اکنون موج عربی برآیند توجه ملتهای اسلامی نسبت به ارزشهای دینی است و نگاه غرب این است که از رهگذر اهانت می تواند مسلمنان را مورد تحقیر قرار داد.

وی گفت: این وضعیت دایره حضور آنها را از تمام ابعاد تنگ تر و ملتهای اسلامی تاجایی که می توانند از مقدسات خود دفاع می کنند همانطور که ملتهای اسلامی پس از این قرآن سوزی به پا خواسته و شعارهای تندی علیه آمریکا و غرب دادند.

دکتر حسن لاسجردی نیز در ادامه این میزگرد یادآور شد: یکی از گمانه ها و تحلیلهایی که حول محور قرآن سوزی این است که جوامع اسلامی را مورد ارزیابی قرار دهند که چقدر در مورد توهین به مقدسات اسلامی واکنش نشان می دهند و از طرف دیگر جوامع مسلمان با تکرار این هتک حرمت ها واکنش آنها را تعدیل کند. یکی از نکات مهم و موانع جدی اعمال سیاستهای ضد اسلامی واکنش مردم و طبع بیگانه ستیزی است. واکنش مردم به این اقدامات برایشان مهم است و این که آیا مردم آن منطقه واکنش و حسیاستی دارند یا خیر و حجم آن چقدر است. مجموعه این اقدامات نشان می دهد این جامعه به باورهای خود چقدر دلبستگی دارد.

وی تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که مروجان کج فهم قرآن سوزی مدعی هستند این است که در قرآن خشونت ترویچ می شود، کارشناسان اعتقاد دارند کسانی که این ادعا را مطرح می کنند پیامهای قرآن را درک نکرده اند، عدم مطالعه دقیق و عمیق کتاب مقدس مسلمانان سبب شده که قرآن سوزی در برخی کشورهای غربی در برخی دیگر کشورها شاهد باشیم.

دکتر حسن هانی زاده در این رابطه گفت: تلقی اشتباهی از آیات قرآنی دارند و با ادبیات خود که ریشه تاریخی ندارد، از آیات جهاد به عنوان خشونت یاد کرده و تفسیر می کنند این افراد با الگوهای خود آیات قرآنی را تطبیق می دهند در حالی که اساسا قرآن هیچ گونه تشویقی در رابطه با خشونت ندارد و تاریخ حضور مسلمانان در اروپا به خوبی گویای این مسئله است.

هانی زاده یادآور شد: به نظر می رسد که آنها وقایع تاریخ گذشته و رفتار مسالمت آمیز مسلمانان را در نظر نگرفتند و تفسیر مناسبی برای درک آیات قرآنی نداشته اند، ترجمه های قرآن از سوی مسلمانان بوده و در اروپا و آمریکا صهیونیستها براساس تفسیرهای خود قرآن راتعبیر کردند به نظر می رسد که آنها سعی می کنند ااسلام را در حد نماز خواندن و در مسجد بودن تنزل دهند که با آمریکا و اروپا مخالف هستند. ا

وی گفت: این حرکتها نیازمند یک تحرک فرهنگی است تا در واقع این افکارکه توسط صهیونیستها سازمان دهی شده را تغییر دهد و به سمتی حرکت کنند که با یک کار فرهنگی منسجم از سوی کشورهای اسلام همراه باشد و این تصور که اسلام آمیخته با خشونت است را از ذهن آنها دور کند.

حسین شیخ الاسلام مشاور امور بین الملل رئیس مجلس شورای اسلامی در ادامه این بحث در رابطه با این که مباحث مربوط به قرآن سوزی چقدر با ادعای حقوق بشری غرب در تعارض است، چرا حقوق مسلمانان در این میان محترم شمرده نمی شود و به مقدس ترین نماد آنها توهین می کنند گفت: این بحث به بعد از یازدهم سپتامبر باز نمی گردد، بلکه به زمان پیروزی انقلاب اسلامی در ایران و شکل گیری گفتمان اسلام ناب محمدی باز می گردد.

وی یادآور شد: پیش از انقلاب اسلامی نظام سلطه ساختار ظالمانه ای به جهان تحمیل کرده بود، این ساختار ظالمانه با پیروزی انقلاب به چالش کشیده شد، تلاشهای بسیاری برای شکست این گفتمان صورت گرفت تا این که غرب احساس کرد به تنهایی از پس انقلاب اسلامی و گفتمان اسلام ناب محمدی بر نمی آید. به این دلیل یازدهم سپتامبر توسط کسانی طراحی شد که در افغانستان برای مقابله با شوروی سابق طراحی شده بود، آمریکایی ها تاجایی که می خواستند تماس خود را با القاعده حفظ کرده و آنها را سازمان دهی کردند، تا یازدهم سپتامبر شکل گرفت.

وی اظهار داشت: آنها با دو نقطه ضعف که یکی عراق و یکی افغانستان بود، برای محاصره جایگاه این مکتب وارد عمل شدند و قصد داشتند رأس این مکتب را سست کنند، درحالی که حضرت امام (ره) در مقابل سلمان رشدی چنان حکمی را صادر کرد این جایگاه، قدرت خود را به آنها نشان داد و در حال حاضر نیز براساس فرمایش مقام معظم رهبری این حکم تیری است که رها شده و هدف خود را پیدا می کند، این اقدام حضرت امام باعث قدرت مسلمانان شد.

شیخ الاسلام گفت: یازدهم سپتامبر و اسلام هراسی و به ویژه شیعه هراسی از همین زاویه شکل گرفته است و آنها برای مقابله با مسلمانان باید یک عده وحشی تربیت می کردند که این امر در ارتش آمریکا شکل گرفت و تقویت شد و کارهایی که این ارتش در عراق و افغانستان انجام داده به وضوح گویای این مطلب است.

دکتر حسن هانی زاده نیز در ادامه گفت: اساسا شاهد بودیم که ملت افغانستان و پاکستان به پا خواستند، آنچه که در آینده نیروهای ناتو وجود دارد این است آنها در افغانستان دوام نخواهند داشت، ارتش آمریکا یک ارتش غیر اخلاقی است و برای این ساخته نشده که یک جا را بگیرد و بماند، این ارتش از ملیتهای مختلف است به جهت این که بتوانند کاری به دست آورند وارد ارتش می شوند.

وی گفت: ممکن است پیش از سال 2014 نیروهای آمریکایی، افغانستان را ترک و به داشتن پایگاه های کوچک اکتفا کنند. در حقیقت قرآن سوزی پاشنه آشیل ارتش آمریکا است.

شیخ الاسلام در رابطه با کج فهمیهایی که از قرآن صورت گرفته اظهار داشت: بسیاری از مسلمانان همواره روی این مطلب تأکید کرده اند که افراط گرایان در دایره اسلام قرار ندارند، حتی آمریکاییهای مسیحی نیز خود منادی خشونت هستند. در افغانستان عراق، ناکازاکی و دیگر اتفاقات خشونت آمیزی که آمریکاییها در سراسر جهان رخ داده این مسئله به خوبی مشخص شده است، اما اساسا برخوردی که مسلمانان با کتاب مقدس غیر مسلمانان دارند بسیار متفاوت است. ما اگرچه اعتقاد داریم کتاب مسیحیان تحریف شده ولی آن را جزئی از باورهای خود می دانیم و به آن احترام می گذاریم ، همچنان که بسیاری از مسیحیان نیز این رفتارهای خشونت آمیز را تقبیح کرده اند چه در ایران، چه در خاورمیانه و چه در کشورهای دیگر با این اقدامات مخالفت کرده اند.

وی تأکید کرد: ما ایرانیان در ارتباط با یک جامعه خاص مسیحی یعنی ارامنه هستیم و سابقه نزدیکی با هم داریم، این گروه های خاص که در نقاط خاص مستقر هستند حتی در مراسم عزاداری ما شرکت می کنند و ما در شب تولید مسیح با آنها به واقع جشن می گیریم. ای‌کاش آمریکایی های بی تمدن از یک ذره اعتقاد ارامنه درس می گرفتند.