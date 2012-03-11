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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۰:۴۴

اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی در مسجدالاقصی ممنوع شد

اقدامات یکجانبه رژیم صهیونیستی در مسجدالاقصی ممنوع شد

اردن موفق به کسب حمایتهای بین المللی برای تصویب قطعنامه ای در سازمان آموزشی، علمی و فرهنگی سازمان ملل متحد(یونسکو) مبنی بر ممانعت از انجام هرگونه اقدام یکجانبه از سوی رژیم صهیونیستی در مجمع مسجدالاقصی از جمله دروازه باب المغاربه شد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از خبرگزاری اردن، بر اساس اظهارات یک منبع در وزارت خارجه اردن تلاشهای هئیت اعزامی به یونسکو موجب تغییر فضا و تصویب این قطعنامه برای پاسخ به نگرانی ها و احساسات مردم اردن و مسلمانان سراسر جهان اسلام شد.

این قطعنامه رژیم صهیونیستی را ملزم می کند که هیچگونه اقدام یک جانبه ای در باب المغاربه انجام ندهد، درست به همان نحوی که در کنوانسیون لاهه مصوب سال 1954 درباره امور فرهنگی یک سرزمین اشغالی اشاره شده است.

در این قطعنامه آمده است رژیم صهیونیستی پیش از ایجاد هرگونه تغییری در باب المغاربه باید تأیید اردن را به دست آورد.


 

کد مطلب 1557004

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