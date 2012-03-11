به گزارش خبرنگار مهر، نمایشگاه بازخوانی خط و عناصر نوشتاری در هنر نوگرای ایران که برگزاری آن در پردیس ملت با حرف و حدیث‌هایی همراه بود با حرف و حدیث نیز پایان یافت.

نمایشگاه بازخوانی خط و عناصر نوشتاری در هنر نوگرای ایران همان نمایشگاهی است که چندی قبل بر سر برگزاری آن بین دو نهاد درون سازمانی شهرداری یعنی خانه هنرمندان و پردیس سینمای ملت دعوا شد و کار به صدور بیانیه هم رسید.

در پی درج خبر "سو‌ءاستفاده گالری پردیس ملت از خانه هنرمندان" در خبرگزاری مهر و طرح این موضوع که خانه هنرمندان طراح نمایشگاه "سه نسل نقاشی خط ایران گردهم می‌آیند" بوده است و طرح این نمایشگاه را فرناز محمدی مدیر گالری پردیس سینمای ملت ان را به جای اجرا در خانه هنرمندان به گالری تحت حکومت خود برده‌است، رابطه میان این دونهاد رو به سردی گذاشت.

در بیانیه اختتامیه این نمایشگاه هم ذکر شد: حال که این نمایشگاه به پایان رسید و امروز دورهم جمع شدیم تا به دور از ناسزاگویی و البته بلواهای رسانه‌ای از نقاشی خط حرف بزنیم.

در این مراسم آیدین آغداشلو سخنرانی کرد و گفت: خوشنویسان و خوشنویسی دایره هراس‌انگیزی دارند که کسی نمی‌تواند واردش شود و یا احتمالا از آن خارج شود. وی افزود: مهمترین اتفاقی که باید بیافتد این است که این دایره باید شکسته شود. متاسفانه هنرمندان این عرصه در یک حرکت مارپیچی به دور خود در حال پیچیدن دور خودشان هستند. واقعیت این است که نیازمند خروج خوشنویسان از این دایره هستیم.



این هنرمند ادامه داد: ما در مورد گذشته نقاشی‌خط کار زیادی نکردیم. نقاشی‌خط در حقیقت در خطوط عربی زاده شد یعنی هم‌عصر با ظهور خوشنویسی اسلامی. خط به معنای حروف قراردادی است که در کنار هم مفهوم دارند و بس به ناچار با ادبیات رابطه قطعی و حتمی دارد ولی همیشه هم اینطور نیست که بار ادبی بر بار تصویری خطوط غلبه کند. گاهی اعتدال است و جایی هم یکی بر دیگری غلبه می‌کند.



آغداشلو به غلبه آرام تصویر بر معنا در نقاشی‌خط اشاره کرد و گفت:‌ ریشه‌های نقاشی‌خط در زمان‌های بسیار دورتر از زمان معاصر است. وقتی احصایی کار می‌کند نمی‌توانیم سهم اسماعیل جلایر را ندید بگیریم ولی در عین حال نمی‌توانیم به نواوری‌های احصایی نیز اشاره نکنیم. در ادامه این نشست به بحث و تبادل اطلاعات میان مجری برنامه و نماینده گالری با هنرمندان تبدیل شد.



در این مراسم امیرخوراکیان؛ رئیس سازمان فرهنگی هنری شهرداری تهران، سیدقاسم ناظمی؛ معاون هنری سازمان، احمد مسجدجامعی؛ عضو شورای شهر تهران و هنرمندانی چون پیمان معادی، علی شیرازی، علیرضا سعادتمند، سهراب هادی، نصراله افجه‌ای، پرویز کلانتری، هادی روشن ضمیر، الهه خاتمی، احمد فلسفی، محمود جوادی‌پور، شهناز زهتاب، بهنام کامرانی، حمید کشمیرشکن و... حضور داشتند.