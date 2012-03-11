سطح باغات استان ایلام افزایش می یابد

عبدالرضا بازدار در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: کشاورزی مهمترین ظرفیت و پتانسیل استان ایلام برای توسعه همه جانبه استان است.

وی بیان داشت: در این راستا جهاد کشاورزی استان ایلام برنامه های مختلفی را برای توسعه بخشهای مختلف این بخش طراحی کرده است.

بازدار بیان داشت: یکی از این بخشها باغداری است که در استان و در اکثر نقاط دارای ظرفیت و پتانسیل برای توسعه است.

وی ادامه داد: سطح زیر کشت باغات استان تا پایان امسال به شش هزار هکتار افزایش می یابد که تحولی شگرف در بخش باغداری استان خواهد بود.

این مسئول عنوان کرد: توسعه باغات علاوه بر توسعه استان و افزایش صادارت انواع میوه بر اشتغالزایی در استان نیز کمک شایانی می کند.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان گفت: برای توسعه باغات استان امسال 115 هزار اصله نهال مثمر شامل انگور، زیتون، انار و خرما بین مردم استان توزیع شده است.

بازدار افزود: از این 115 هزار نهال توزیع شده 30 هزار نهال زیتون،70 هزار نهال انگور، 15 هزار انار و 700 اصله نهال خرما است.

وی همچنین افزود: هزار اصله نهال زرشک به صورت الگویی و رایگان در بین باغداران شهرستان مهران و دهلران توزیع شده است.