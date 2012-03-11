شورای ادارای ساوجبلاغ با حضور وزیر آموزش و پرورش تشکیل شد

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر آموزش و پرورش که در دور چهارم سفر استانی رئیس جمهور به استان البرز به شهرستان ساوجبلاغ سفر کرده است، ساعتی پیش به محض ورود به گلزار شهدا و امامزاده های این شهرستان رفت تا ضمن ادای احترام به شهدا و امام شهدا با مقام رهبری نیز تجدید میثاق کند.



حمیدرضا حاجی بابایی هم اکنون در جلسه شورای اداری شهرستان ساوجبلاغ به منظور بررسی مشکلات این شهرستان حضور یافته است.



قرار است حاجی بابایی پس از ساوجبلاغ عازم کرج شود و در جمع مدیران کل آموزش و پرورش استان البرز حضور یابد.



وی همچنین در ساعت 16 بعد از ظهر در شورای اشتغال استان و سپس در نشست هیئت دولت در محل استانداری البرز شرکت می کند.



همچنین شمار زیادی از مردم هم اکنون به ستاد ارتباط مردمی با رئیس جمهور در شهرستان ساوجبلاغ به منظور بیان مشکلات خود و انتقال آن از طریق نماینده رئیس جمهور مراجعه کرده اند.

