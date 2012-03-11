اصناف متخلف آذربایجان غربی 9 میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سلیمان علیزاده صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران از تشکیل بیش از یک هزار و 400 پرونده تخلف از آغاز اجرای طرح نظارتی نوروز در استان خبر داد و گفت: این تعداد پرونده در راستای انجام 20 هزار و 784 بازرسی تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه مرحله عملیاتی طرح ویژه نظارتی نوروز 91 از 11 اسفند ماه سالجاری با هدف ایجاد آرامش در فضای روانی جامعه و پایش مستمر بازار عرضه تقاضا شروع شده و تا 15 فروردین سال 91 ادامه دارد، اظهار داشت: طی هفته گذشته یک هزار و 477 پرونده تخلف برای واحدهای صنفی و غیرصنفی متخلف در استان تشکیل شد.

معاون بازرسی و نظارت سازمان بازرگانی آذربایجان غربی تعداد تخلفات مکشوفه را یک هزار و 677 مورد عنوان کرد و افزود: مواد لبنی، غلات و حبوبات، قند و شکر و روغن نباتی از جمله کالاهای اولویت دار بوده که به ترتیب بیشترین بازرسی را داشتند.

علیزاده با اشاره به اینکه پوشاک و کیف و کفش با 258 فقره پرونده، خدمات عمومی با 173 پرونده و غلات و حبوبات با 75 پرونده بیشترین پرونده های متشکله مربوط به اولویت های کالایی طرح هستند، گفت: طی این مدت 601 گزارش مردمی دریافت شده که از این تعداد 146 مورد به عنوان متخلف شناسایی شد.

وی در ادامه اظهار داشت: کل پرونده های ارسالی به تعزیرات حکومتی 962 مورد رسیدگی شده که ارزش ریالی آرا صادره در حق دولت یک میلیارد و 341 میلیون ریال است.