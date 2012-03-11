وقوع 4 زلزله در شرق کرمان/ بزرگترین زمین لرزه به شدت 4.6 ریشتر ثبت شد

به گزارش خبرنگار مهر، شرق کرمان از ساعت 8 و 30 دقیقه صبح یکشنبه شاهد بروز چند زمین لرزه متوالی بود.

ابتدا ساعت 8 و 30 دقیقه صبح زمین لرزه ای به شدت 4.6 ریشتر در محمد آباد ریگان روی داد.

کانون این زمین لرزه در عمق 10 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 59.08 درجه طول جغرافیایی و 28.26 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

دقایقی بعد زمین لرزه ای 4 ریشتری در محمد آباد روی داد که کانون این زمین لرزه نیز در عمق 10 کیلومتری زمین و در مشخصات جغرافیایی 5919 درجه طول جغرافیایی و 28.23 درجه عرض جغرافیایی ثبت شده است.

پس از آن نیز دو زمین لرزه 3.7 ریشتری ساعت 9 و 1 دقیقه و 9 و 23 دقیقه در مرز استان کرمان و سیستان و بلوچستان در چند کیلومتری محمد آباد ریگان روی داد.

هنوز گزارشی از خسارت احتمالی این زمین لرزه ها دریافت نشده است.

