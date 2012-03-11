برخی تحقیقات در حد سرگرمی است/ پژوهشها باید متناسب با نیاز جامعه باشند

حجت الاسلام حمیدرضا شاکرین عضو هیئت علمی پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی در گفتگو با خبرنگار مهر، در مورد وضعیت حوزه نشر اندیشه در سال جاری گفت: مؤلفین دو دسته هستند، دسته ای در نهادها و مراکز علمی - پژوهشی فعال هستند، این گونه افراد مشکلی برای انتشار تألیفات خود ندارند. دستگاهی انتشار آثارشان را حمایت می کند و آثارشان را به چاپ می رساند.

وی افزود: نویسندگانی هستند که به طور شخصی کار می کنند و تحت حمایت و پوشش هیچ مرکزی نبوده و چندان هم عناصر شناخته شده ای نیستند. این گونه مؤلفین بطور طبیعی با مشکلات زیادی برای انتشار آثارشان روبرو هستند چون ناشران معمولا آثاری را برای انتشار قبول می کنند که نویسندگان انها شناخته شده باشند و وضعیت اثباتی خوبی را در جامعه پیدا کرده باشند.

نویسنده کتاب "مبانی و پیش انگاره های فهم دین" تصریح کرد: ممکن است فردی محقق برجسته ای باشد ولی گمنام بوده و در سطح اجتماعی مطرح نباشد این گونه افراد برای انتشار آثار خود با مشکلات زیادی روبرو می شوند.

وی با بیان اینکه ناشران بزرگ باید وضعیت مناسبی برای نشر آثار خود داشته باشند اظهار داشت: نشر هر اثر از یک طرف با مسئله امکانات نشر و از طرف دیگر بازاریابی مواجه است. ناشران جاافتاده و شناخته شده بهتر می توانند در این حوزه ها فعالیت کنند، در مقابل ناشران تازه کار و ناشناخته در این امور ضعیف هستند و بازاریابی برایشان مشکل است و از طرفی ممکن است بازاریابی برای آنها سخت باشد .

شاکرین تأکید کرد: گمانم این است که کار نشر و تولید آثار اکنون خیلی بهتر از گذشته است و با مشکلات کمتری روبرو هست چون تقاضای آثار علمی در کشور بالاست و همین امر است که کار را برای کسانی که در این عرصه ها فعال هستند بهتر می کند.

وی با بیان اینکه اکنون در مراکز علمی و پژوهشی به تدریج رابطه خوبی بین تقاضا و تولید علمی و نشر ایجاد می‌شود، افزود: ولی هنوز جامعه علمی ما آن گونه که بایسته و شایسته است با نیازهای جدی اجتماعی ارتباط وثیقی برقرار نکرده است و هنوز تحقیقاتی که صورت می گیرد در عین حالی که تحقیقات جدیدی است، اما همچنان تحقیقاتی انجام می شود که به نظر می رسد یک سرگرمی است.

شاکرین با تأکید بر اینکه این وضعیت برای جامعه علمی خطرناک است، گفت:تا کنون میان تحقیقات و نیازهای جامعه ارتباط برقرار شده که مراکز تحقیقاتی باید این ارتباط را تقویت کنند. درصد بیشتری از تحقیقات باید به سمت نیازهای واقعی جامعه بیاید، بخش نیازسنجی و نیازشناسی باید تقویت و بهبود پیدا کند.