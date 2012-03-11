3 اکیپ بازرسی در ریگان بر عرضه فرآورده های دامی نظارت می کنند

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به سال جدید ابراز داشت: در این ایام میزان تقاضای شهروندان برای خرید فرآوردهای دامی افزایش می یابد.

جعفری از اجرای طرح تشدید بازرسی های دامپزشکی در ایام نوروز خبر داد و گفت: این طرح از پایان سال جاری آغاز و تا 13 فرودین ماه ادامه پیدا می کند.

جعفری ابراز داشت: از جمله برنامه های این شبکه در این ایام توزیع برشورها ی بهداشتی و انجام اقدامات کنترل و نظارت بهداشتی است.

وی گفت: یک اکیپ نظارتی و بازرسی در بخش گنبکی ریگان، یک اکیپ در بخش مرکزی و یک اکیپ نیز با استقرار در شبکه خدمات رسانی به شهر وندان و دامداران را انجام می دهند.

این مسئول بر لزوم توجه به تاریخ تولید و انقضاء درج شده بر روی محصولات دامی گفت: شهروندان محصولات دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مورد تایید شده دامپزشکی تهیه کنند.

شهرستان ریگان با داشتن 200هزار راس دام سبک و15 هزار راس دام سنگین یکی از قطبهای مهم دامپروری استان کرمان است.

