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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۲

جعفری:

3 اکیپ بازرسی در ریگان بر عرضه فرآورده های دامی نظارت می کنند

3 اکیپ بازرسی در ریگان بر عرضه فرآورده های دامی نظارت می کنند

ریگان - خبرگزاری مهر: مدیر شبکه دامپزشکی ریگان از استقرار سه اکیپ برای نظارت بر فرآورده های خام دامی در ریگان خبر داد.

حجت الله جعفری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به نزدیک شدن به سال جدید ابراز داشت: در این ایام میزان تقاضای شهروندان برای خرید فرآوردهای دامی افزایش می یابد.

جعفری از اجرای طرح تشدید بازرسی های دامپزشکی در ایام نوروز خبر داد و گفت: این طرح از پایان سال جاری آغاز و تا 13 فرودین ماه ادامه پیدا می کند.

جعفری ابراز داشت: از جمله برنامه های این شبکه در این ایام توزیع برشورها ی بهداشتی و انجام اقدامات کنترل و نظارت بهداشتی است.

وی گفت: یک اکیپ نظارتی و بازرسی در بخش گنبکی ریگان، یک اکیپ در بخش مرکزی و یک اکیپ نیز با استقرار در شبکه خدمات رسانی به شهر وندان و دامداران را انجام می دهند.

این مسئول بر لزوم توجه به تاریخ تولید و انقضاء درج شده بر روی محصولات دامی گفت: شهروندان محصولات دامی مورد نیاز خود را از مراکز معتبر و مورد تایید شده دامپزشکی تهیه کنند.

شهرستان ریگان با داشتن 200هزار راس دام سبک و15 هزار راس دام سنگین یکی از قطبهای مهم دامپروری استان کرمان است.
 

کد مطلب 1557014

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