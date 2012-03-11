استفاده حداکثری از پتانسیل جوانان آذربایجان شرقی

به گزارش خبرنگار مهر، احمد علیرضا بیگی روز یکشنبه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان شرقی گفت: رسیدگی به امور جوانان و رفع مشکلات فراروی آنها می تواند پتانسیلهای عظیم این قشر را آماده بهره برداری اصولی کند و تشکیل ستاد ساماندهی امور جوانان نیز همین هدف را تعقیب می کند.

وی با بیان اینکه ستاد یادشده نوپا بوده و در سطح کلان نتوانسته است انتظارات را عملیاتی کند، افزود: به نظر می رسد فعالیت این ستاد باید برای ساماندهی اوقات فراغت متمرکز شود چراکه این مقوله فاقد متولی معینی است.

استاندار آذربایجان شرقی در عین حال افزود: مرتفع کردن مشکلات مربوط به ازدواج، مسکن و اشتغال جوانان نیز باید مورد توجه ویژه قرار گیرد که ستاد ساماندهی امور جوانان می تواند با ابلاغ تکالیف لازم الاجرا به دستگاههای مختلف، گامی در این مسیر بردارد.

وی تاکید کرد: تمام امکانات بخش دولت در کنار تعامل سازنده بخشهای عمومی غیردولتی در اختیار ستاد ساماندهی امور جوانان قرار می گیرد تا مشکلات این قشر در سریعترین زمان ممکن حل و فصل شود.

بیگی، حضور نمایندگانی از بسیج و بسیج سازندگی در جلسات ستاد ساماندهی امور جوانان آذربایجان شرقی را ضروری دانست و گفت: استفاده از تجارب و توان نیروهای بسیجی می تواند به مرتفع شدن مشکلات قشر جوان شتاب دهد.

مدیرکل ورزش و جوانان آذربایجان شرقی نیز در این جلسه با ارائه گزارشی از روند شکل گیری و فعالیت این ستاد در استان، تصریح کرد: برنامه ریزی برای افزایش مشارکت اجتماعی جوانان، برنامه ریزی برای تقویت هویت ملی و دینی جوانان، برنامه ریزی برای غنی سازی اوقات فراغت نوجوانان و جوانان و برنامه ریزی برای کاهش آسیبهای اجتماعی نوجوانان و جوانان از مهمترین اولویتهای کاری ستاد ساماندهی امور جوانان در آذربایجان شرقی است.

سید محمد شروین اسبقیان همچنین گزارشی از سامانه جامع اوقات فراغت آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: آذربایجان شرقی در سال جاری از حیث تعداد ثبت افراد بهره مند از برنامه های اوقات فراغت استان، رتبه نخست کشور را ازآن خود کرد که این دستاورد در سایه همکاری دستگاه های مختلف محقق شده است.