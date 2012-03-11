زمین لرزه های متعدد در مناطق جنوبی ایلام رخ داده است

به گزارش خبرنگار مهر، طی یک ماه گذشته در شهرستان دهلران بیش از پنج بار زمین لرزه رخ داده است این در حالی است که کانون این زمین لرزه ها مرز بین عراق و ایران بوده است.

به دلیل هم مرز بودن شهرستانهای مهران و دهلران، زمین لرزه باعث لرزش چندباره این شهرستانها شده است و باعث وحشت مردم نیز شده است.

آخرین بار نیز دیشب شهرستان دهلران برای پنجمین بار لرزید که زمین لرزه ای به بزرگی 4.2 ریشتر حوالی شهرستان مرزی دهلران را لرزاند.

به گزارش مرکز لرزه نگاری کشور و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در ساعت 20 و 27 دقیقه و 16 ثانیه روی داده است.

فرماندار دهلران اعلام کرد: این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

این پنجمین زمین لرزه ای است که در 10 روز گذشته در شهرستان مرزی دهلران اتفاق افتاده است.