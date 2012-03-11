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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۵

طی یک ماه گذشته/

زمین لرزه های متعدد در مناطق جنوبی ایلام رخ داده است

زمین لرزه های متعدد در مناطق جنوبی ایلام رخ داده است

ایلام - خبرگزاری مهر: طی چند هفته گذشته زمین لرزه های متعددی در مرز بین ایران و عراق باعث لرزش مناطقی از استان ایلام نیز شده است.

به گزارش خبرنگار مهر، طی یک ماه گذشته در شهرستان دهلران بیش از پنج بار زمین لرزه رخ داده است این در حالی است که کانون این زمین لرزه ها مرز بین عراق و ایران بوده است.

به دلیل هم مرز بودن شهرستانهای مهران و دهلران، زمین لرزه باعث لرزش چندباره این شهرستانها شده است و باعث وحشت مردم نیز شده است.

آخرین بار نیز دیشب شهرستان دهلران برای پنجمین بار لرزید که زمین لرزه ای به بزرگی 4.2 ریشتر حوالی شهرستان مرزی دهلران را لرزاند.

به گزارش مرکز لرزه نگاری کشور و موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران این زمین لرزه در ساعت 20 و 27 دقیقه و 16 ثانیه روی داده است.

فرماندار دهلران اعلام کرد: این زمین لرزه هیچ گونه خسارت جانی و مالی در پی نداشته است.

این پنجمین زمین لرزه ای است که در 10 روز گذشته در شهرستان مرزی دهلران اتفاق افتاده است.

کد مطلب 1557017

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