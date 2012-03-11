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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۴:۲۳

جهانبخشی در گفتگو با مهر:

والدین پیامدهای نگهداری مواد محترقه را به فرزندان گوشزد کنند

والدین پیامدهای نگهداری مواد محترقه را به فرزندان گوشزد کنند

کرمانشاه - خبرگزاری مهر: مدیر عامل سازمان آتش نشانی و خدمات ایمنی کرمانشاه گفت: خانواده ها باید در این ایام مراقب رفتارهای فرزندانشان باشند و آنها را کنترل کنند و پیامدهای نگهداری از مواد محترقه را به فرزندانشان گوشزد کنند.

حجت الله جهانبخشی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: خانواده به عنوان مهم ترین نهاد اجتماعی و در این میان والدین باید با آگاه سازی کودکان از خطرات و عواقب جبران ناپذیر نگهداری و استفاده از مواد محترقه باید فرزندان خود را در این خصوص تفهیم و مطلع سازند.

جهانبخشی گفت: تدابیر لازم به منظور افزایش ایمنی مردم و مقابله با حوادث احتمالی پیش بینی شده است و در این ایام نیروهای آتش نشانی در آمادگی کامل به سر می برند و خودروهای سبک و سنگین آتش نشانی نیز در نقاط حادثه خیز مستقر و در تمام شهر مشغول گشت زنی خواهند بود.

وی افزود: بررسی و نظارت زیر زمین و بالکن منازل از سوی خانواده ها برای عدم نگهداری مواد محترقه توسط کودکان و روشن نکردن آتش در نزدیکی وسایط نقلیه که در معابر و داخل کوچه ها پارک شده اند از موارد ضروری در این ایام است که می بایست رعایت شود.

جهانبخشی تصریح کرد: بر اساس تصمیمات گرفته شده با آن دسته از اشخاصی که رفتارهای پرخطر همچون استفاده از مواد محترقه، آتش زدن درختان و لاستیک دارند به شدت برخورد قانونی صورت می گیرد.

وی افزود: یک لحظه غفلت مساوی است با یک عمر پشیمانی براساس آمار سال های گذشته به علت رفتارهای نامتعارف و استفاده پر خطر از مواد محترقه غیر استاندارد صدمات بدون بازگشتی از قبیل کوری چشم، سقط جنین، نقص عضو، عوارض روحی و روانی به جای مانده است.

وی در پایان تاکید کرد: همشهریان گرامی با رعایت موازین ایمنی میتوانند تا 80 درصد از حوادث جلوگیری کرده و در کنار آن با به خاطر سپردن شماره تلفن های 125 و 7224444 سازمان آتش نشانی را در شرائط خطر و آتش سوزی سریعا مطلع سازند و امید است تمامی آحاد جامعه شهروندی با رعایت نکات ایمنی سال نو پیش رو را با سلامتی آغاز کنند.

کد مطلب 1557019

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