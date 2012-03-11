به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه‌آبادی، معاون امور هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی شب گذشته (شنبه 20 اسفند)‌ در آیین اختتامیه نخستین جشنواره مد و لباس که در تالار وحدت برگزار شد، با اشاره به فیلمی که در مراسم پخش شد و اسیری ایرانی را نشان می‌داد که حاضر به مصاحبه با خبرنگار خارجی بدون حجاب نمی‌شود، گفت: داستان آنچه که بر سر قانون ساماندهی مد و لباس آمده و آنچه متولیان امر را متوجه به این قانون کرده و سبب شده ما دور هم جمع شویم را در این قطعه فیلم می‌توان دید. نگاه جناب تهانیان در 16 سالگی و حجب وحیایی که داشت ریشه این چیزی است که امروز ما به آن می‌پردازیم.



وی با بیان اینکه موضوع مد و لباس ظاهرش یک امر مرتبط با آراستگی و زیبایی است، اما ریشه‌اش در عفاف و حجاب است، خاطرنشان کرد: حیا، عفاف و حجاب چیزی است که در خون و رگ مردم مسلمان ایران وجود دارد و همه ما گرد هم آمده‌ایم تا بدانیم چگونه آن را صیانت کنیم.

معاون هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی گفت: همه متولیان امر باید به اقداماتی که انجام می‌دهند پاسخگو باشند، اما مردم همه بر گردن متولیان و مسئولان حقوقی دارند. امنیت اجتماعی نیازمند تمهیداتی است که مسئولان به آن باید پاسخ بگویند، اما امنیت روحی نیازمند توجه است؛ عفاف و حجاب جزو امنیت‌‌های روحی است.



شاه‌آبادی در ادامه افزود: برخی از آسیب‌های اجتماعی را به هنجارشکنان اجتماعی نسبت می‌دهند، اما من معتقدم به اینکه صیانت از اندیشه‌ها و باورهای دینی مردم متاثر از اقداماتی است که همه ما انجام می‌دهیم، چگونه یک فرد هنجارشکنی می‌کند و می‌گوید حریم خصوصی من است اما این هنجارشکنی امنیت جامعه را به هم می‌ریزد.



به گفته معاون هنری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، قانون ساماندهی مد و لباس بستری را فراهم می‌کند که ضمن صیانت از دین و فرهنگ و تمدن ایران برای هم مردم و هم جامعه و مسئولان منافعی دارد.



شاه‌آبادی با ابراز خرسندی از برگزاری جشنواره مد و لباس گفت: خوشحالم که نخستین جشنواره مد و لباس به انگیزه دفاع از حریم و امنیت روحی انسان‌ها تشکیل شده‌است، آثار و برکات آن در یکسالی که فعالیت را شروع کرده‌ایم را امروز دیده‌ایم و این نشان می‌دهد که علایق مردم صیانت از همین باورهاست، این حرکت در یک سال و اندی که آغاز شده، باعث شده در سال 90 طراحان به شکل رقابتی در کنار یکدیگر قرار بگیرند. تمام اقدام کارگروه ساماندهی مد و لباس در گرو فعال کردن تولیدکنندگان چرخه پوشاک زنان بود اما قانون منحصر به لباس زنان نیست و نشان می‌دهد که چقدر مسیر داریم که باید آن را طی کرد.



معاون امور هنری ارشاد با اشاره به گردش مالی بخش پوشاک در ایران و دنیا خاطرنشان کرد: گردش مالی پوشاک بسیار بالاست نگاهی که در دنیا به این موضوع هست نشان می‌دهد که چه سرمایه‌گذاری مادی در این حوزه شده است و چه توجهی به مد و لباس می‌‌شود.



شاه‌آبادی با تقدیر از همه دست اندرکاران امر ساماندهی مد و لباس و همچنین علملی پیگیر بحث حجاب و عفاف و نمایندگان مجلس ابراز امیدورای کرد: امیدوارم سال 90 سالی باشد که چرخه مدولباس گام بعدی اش را درست بردارد کار با تاسیس یک شعبه به پایان نمی رسد باید در تمامی مکان‌های پرجمعیت کشور نمایشگاه پوشاک اسلامی و ایرانی تاسیس شود اگر ایده خلاقانه طراحان دیده نشود به چرخه مد و لباس نیز آسیب وارد می‌شود.



وی در پایان گفت: فعالان عرصه تولید نباید احساس کنند که حلقه و گروهی جدا هستند و ارتباطشان با حلقه توزیع جدا نمی‌شود، پس از پایان جشنواره تمامی ارکان این جشنواره باید وارد مرحله تولید و توزیع شوند اقبال به این جشنواره نشان از تعامل دست اندرکاران و مخاطبان بود امیدوارم در سال آینده شاهد برگزاری جشنواره مدولباس به صورت بین‌المللی باشیم.