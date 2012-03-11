به گزارش خبرنگار مهر بهمن دری معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در حاشیه مراسم تشییع پیکر سیمین دانشور درباره آثار وی در جمع خبرنگاران گفت: هر کتابی از دانشمند که به منظور تجدید چاپ و یا انتشار به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ارائه شود، در کمترین زمان ممکن مجوز نشر خواهد گرفت.

وی همچنین درباره کتاب «کوه سرگردان» دانشور نیز گفت: ناشر این کتاب در 2 سال گذشته تقاضایی برای بازنشر آن به وزارت ارشاد ارائه نداده است.

دری همچنین افزود: در نمایشگاه کتاب آینده که با تولد 90 سالگی مرحوم دانشور مصادف خواهد بود، غرفه‌ای اختصاصی به نام وی ایجاد خواهد شد و به معرفی آثار دانشور خواهد پرداخت.

معاون فرهنگی وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی در پاسخ به سئوالی در زمینه تغییر مشاور اجرایی معاونت فرهنگی گفت: این تغییرات جزو موضوعات داخلی وزارتخانه است.