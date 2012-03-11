مسئولان ارشاد در عملکرد خود تجدید نظر کنند/ انتقاد از اکران نوروزی دو فیلم

ستار هدایت خواه در گفتگو با خبرنگار مهر،به انتقاد از عملکرد وزارت ارشاد و سازمان سینمایی پرداخت و گفت: با خبر شدیم که قرار است در ایام نوروز به دو فیلم سینمایی اجازه اکران داده شود که به محتوای این دو فیلم سینمایی انتقاداتی وارد است،البته بنده هنوز این دو فیلم را ندیده ام اما ما بقی فیلم ها را در جشنواره فیلم فجر دیدم و حقیقتا باید گفت بعضی از فیلم ها یی پخش شد اصلا در حد و قواره جشنواره انقلاب اسلامی نبود.

وی گفت:متاسفانه وزارت ارشاد در حوزه سینمایی به فیلم هایی اجازه اکران می دهد که در آن به ارزش های انقلاب توجهی نمی شود و ما در مجلس حتما تذکرات خود را در قبال این رویه اعلام خواهیم کرد.

عضو کمیسیون فرهنگی مجلس شورای اسلامی تاکید کرد: مسئولان ارشاد و سازمان سینمایی موظف هستند در ارائه فیلم های سینمایی خواسته های مردم متدین ایران را در نظر بگیرند نه اینکه اهمیت برای آنان نظر دیگران باشد.

هدایت خواه با بیان اینکه مسئولین ارشاد باید در عملکرد خود تجدید نظر کنند گفت: مردم دهن کجی هایی که در فیلم های سینمایی صورت می گیرد را تحمل نمی کنند به همین جهت باید مسئولین ارشاد بخوص در حوزه سینمایی در قبال عملکرد های خود تجدید نظر کنند و به افکار عمومی احترام بگذارند و در ایام نوروز به فیلم هایی که به ارزش های انقلاب توهین شده است اجازه اکران ندهند.

سخنگوی کمیسیون فرهنگی مجلس اظهار داشت: اگر این رویه ادامه یابد مجلس از ابزار نظارت خود استفاده می کند.