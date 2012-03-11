تظاهرات حامیان ژنرال در ونزوئلا/ بیائید"سرزمین سوسیالیستی"را بنا کنیم

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آسوشیتد پرس، در حالی که " هوگو چاوز" در حال سپری کردن دوران نقاهت خود است، هزاران نفر از هواداران وی روز گذشته با برپائی تظاهرات های گسترده در شهرهای مختلف ونزوئلا، حمایت خود را از رئیس جمهورشان نشان دادند.

تظاهرات کنندگان در حالی که بر طبل کوبیده و رقص و پایکوبی می کردند با حمل دست نوشته ها و مجسمه های کوچک چاوز، حمایت خود از وی را اعلام کردند.

مهمترین تظاهرات حمایتی دیروز در کاراکاس برگزار شد اما شهرهای دیگر ونزوئلا نیز شاهد تجمع هواداران چاوز در خیابان های خود بودند.

درهمین رابطه هوگو چاوز با انتشار پیامی درصفحه توییتر خود، با تشکر ازحامیانش گفت: پسران بیائید سرزمین سوسیالیستی خود را بنا کنیم.

در پیام دیگری که بر روی صفحه چاوز قرار گرفته به نقل از وی آمده است: من قلبم را و همچنین تعهد به زندگی و پیروزی را به همه شما تقدیم می کنم .

در تظاهرات های دیروز، رهبران حزب سوسیالیست ونزوئلا در سخنرانی های خود با ابراز امیدواری مبنی بر سلامت کامل چاوز، از پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری ماه اکتبر سخن راندند.

در تظاهرات های دیروز برخی از وزیران دولت ونزوئلا نیز حضور داشتند. برای مثال "تارک الآیسامی" وزیر دادگستری ونزوئلا در جمع هواداران چاوز با "فاشیست" خواندن مخالفان چاوز گفت: جنبش سیاسی چاوز بصورتی متحد برای یک هدف تلاش می کند.

وی در ادامه افزود : ما یک برنامه مشخص داریم و آن اینکه هوگوچاوز نامزد ما در انتخابات ریاست جمهوری است.

"دیوسدادو کابلو" رئیس مجلس ملی ونزوئلا نیز با حضور در جمع هوادادران چاوز فریاد می زد : چاوز هیچ جا نمی رود. او رئیس جمهور ماست.

وی همچنین گفت : فرمانده باماست. هیچ برنامه جایگزینی وجود ندارد. فرمانده می آید و نامزد این انقلاب خواهد شد.

در تظاهرات برگزار شده در کاراکاس، "الیاس جائوا" معاون رئیس جمهور، پیامی را از چاوز که در توییتر منتشر شده بود با صدای بلند برای حاضرین می خواند که در آن آمده بود چاوز در روز جمعه در یک گفتگوی طولانی با "فیدل کاسترو" رهبر سابق کوبا شرکت کرده است.

در پیام چاوز آمده است: من با فیدل درباره تظاهرات امروز جوانان ونزوئلایی صحبت کردم و او از من خواست به شما بگویم که تا حد شما را تحسین می کند.

در تظاهرات دیروز همچنین برخی از هواداران چاوز اقدام به نقاشی کردن تصویر او در خیابان ها کردند. "انجلا لوپز" یک جوان 22 ساله ونزوئلایی به رویترز گفت : فکر نمی کنم شخص دیگری بتواند جای چاوز را بگیرد.

این جوان در ادامه گفت : ما یک رهبر داریم و آن هم فرمانده است. ما ایمان دارم که او همراه با ما این راه را ادامه می دهد و من فکر می کنم که هنوز چاوز کارهای زیادی را باید در راه سوسیالیزم برای ما انجام دهد.

این تظاهرات ها درحالی برگزار می شوند که چاوز به علت ابتلا به سرطان تا کنون دوبار درکوبا تحت عمل جراحی قرار گرفته و غده هایی از بدن او خارج شده است اما با این حال کارشناسان معتقدند وی همچنان می تواند به عنوان رئیس جمهور در قدرت حضور داشته باشد.