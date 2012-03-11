به گزارش خبرگزاری مهر، تکاوران نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران روز گذشته در عملیاتی مقتدرانه مانع از ربوده شدن نفتکش ایرانی هاتف توسط دزدان دریایی شدند. بر این اساس، نفتکش ایرانی هاتف که از جزیره خارک به سمت کانال سوئز در حال دریانوردی بود در محدوده ورودی خلیج عدن و 80 مایلی جنوب رأس فرتاک طی دو مرحله مورد حمله 6 فروند قایق دزدان دریایی قرار گرفت که با رشادت و هوشیاری تکاوران نیروی دریایی ارتش از تعرض پدیده شوم تروریسم دریایی در امان ماند.



بنابر این گزارش، دزدان دریایی در دو مرحله با چهار فروند قایق تندرو به نفتکش مذکور حمله کردند که پس از مواجهه با تیراندازی های ایذایی تکاوران دریایی ارتش متواری شده و نفتکش ایرانی هاتف در سلامت کامل حرکت خود را به سمت مقصد ادامه داد.

در همین راستا امیر دریادار حبیب الله سیاری فرمانده نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی ایران با اشاره به اسکورت نفتکش‌های ایرانی در آبهای آزاد در برابر حملات دزدان دریایی، برنامه نیروی دریایی ارتش برای اسکورت نفتکش‌های ایران در برابر حمله دزدان دریایی خلیج عدن، دریای سرخ و اقیانوس هند را تشریح کرد و گفت: در حال حاضر ناوگروه هجدهم جمهوری اسلامی و ناوشکن‌های مختلف آن در آبهای آزاد برای مقابله با حملات دزدان دریایی مستقر شده اند.

اما امروز رسانه های مختلف منطقه ای و بین المللی در گزارشهایی اقتدار جمهوری اسلامی ایران در آبهای بین المللی در مواجهه با تهدیدات مختلف را بازتاب داده اند.

خبرگزاری یونایتد پرس اینترنشنال در گزارشی نوشت: نیروی دریایی ایران با نجات یک نفتکش ایرانی از چنگال دزدان دریایی نشان داد که از نفتکشهای ایرانی و خارجی در برابر حملات دزدان دریایی دفاع و پشتیبانی خواهد کرد.

در ادامه این گزارش به اظهارات دریادار سیاری با خبرگزاری مهر درباره تاکتیکهای ایرانی در مواجهه با تهدیدات در آبهای منطقه ای و بین المللی اشاره شده است.

روزنامه الحیات چاپ لندن امروز در گزارشی با عنوان "ایران از نفتکشها در برابر حملات دزدان حفاظت می کند" به بازتاب عملیات اخیر تکاوران نیروی دریایی پرداخته و درادامه گزارشی از وقایع روز گذشته در خلیج عدن منتشر کرده است.

روزنامه الوسط بحرین اما امروز در گزارشی این عنوان را برای گزارش خود انتخاب کرد: نیروی دریایی ایران دو حمله دزدان دریایی به نفتکش ایرانی را خنثی کرد.

روزنامه الدستور اردن نیز در گزارشی نوشت: حمله دزدان دریایی به نفتکشهای ایرانی در خلیج عدن با پاسخ نیروی دریایی ارتش ایران مواجه شد. این روزنامه اردنی در ادامه به بازتاب اظهارات فرمانده نیروی دریایی ارتش دربارهمواجهه پر قدرت ایران در برابر تهدیدات در آبهای بین المللی اشاره کرده است.

خبرگزاری فرانسه، روزنامه الیوم السابع و صدی البلد مصر، پایگاه خبری النشره و اذاعه النور لبنان و روزنامه االقدس و دنیاالوطن فلسطین از دیگر منابعی بوده اند که عملیات اخیر نیروی دریایی ایران در آبهای بین المللی را بازتاب داده اند.