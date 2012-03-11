بزرگترین خط تولید سر سوزن در خاورمیانه افتاح شد

به گزارش خبرنگار مهر، تولید سرسوزن دندانپزشکی و انسولین در تمامی سایز ها و طول ها با کیفیت قابل رقابت جهانی و اتصال برای انواع سرنگ و گان ها در این خط تولیدی انجام خواهد شد.

بنابراین گزارش، تولید پانچ نمونه برداری در سایز های مختلف برای نخستین بار در کشور با نازکترین تیغه موجود و قیمت رقابتی و مناسب در بازارهای جهانی بخش دیگر تولیدات این کارخانه است.

برای نخستین بار در کشور تولید انسولین در تمامی سایزها در کارخانه آوا پزشک صورت می گیرد و بخشی از تولیدات این کارخانه برای کشور فرانسه نیز صادر می شود.

کارخانه تولیدی آواپزشک در شهرستان آشتیان استان مرکزی قادر است روزانه 5/2 تا 3 میلیون سر سوزن تولید و به بازارهای داخلی و جهانی صادر کند.