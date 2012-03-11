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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۱۳

بزرگترین خط تولید سر سوزن در خاورمیانه افتاح شد

بزرگترین خط تولید سر سوزن در خاورمیانه افتاح شد

بزرگترین خط تولید سر سوزن خاورمیانه صبح یکشنبه با حضور معاون علمی رئییس جمهور و وزیر بهداشت، در اراک افتتاح شد.

به گزارش خبرنگار مهر، تولید سرسوزن دندانپزشکی و انسولین در تمامی سایز ها و طول ها با کیفیت قابل رقابت جهانی و اتصال برای انواع سرنگ و گان ها در این خط تولیدی انجام خواهد شد.

بنابراین گزارش، تولید پانچ نمونه برداری در سایز های مختلف برای نخستین بار در کشور با نازکترین تیغه موجود و قیمت رقابتی و مناسب در بازارهای جهانی بخش دیگر تولیدات این کارخانه است.

برای نخستین بار در کشور تولید انسولین در تمامی سایزها در کارخانه آوا پزشک صورت می گیرد و بخشی از تولیدات این کارخانه برای کشور فرانسه نیز صادر می شود.

کارخانه تولیدی آواپزشک در شهرستان آشتیان استان مرکزی قادر است روزانه 5/2 تا 3 میلیون سر سوزن تولید و به بازارهای داخلی و جهانی صادر کند.

کد مطلب 1557025

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