به گزارش خبرنگارمهر، جشنواره تئاتر دانش آموزان مدارس بخش کهک با اجرای ۲۰ نمایش صبح یکشنبه در دارالقرآن علی بن ابی طالب شهر کهک برگزار شد.
۲۰۰ نفر از دانش آموزان مدارس این بخش از سه مقطع ابتدائیٰ راهنمائی و متوسطه در این جشنواره شرکت کردند.
پایان این جشنواره دبیرستان دخترانه فاطمه الزهرا کهکٰ مدرسه راهنمائی دخترانه کوثرکهکٰ راهنمائی پسرانه لقمان حکیم روستای صرمٰ مدرسه ابتدائی دخترانه فاطمیه کهک ٰ و ابتدائی مالک اشتر روستای ورجان به عنوان گرو ههای برگزیده انتخاب شدند و مقاطع متوسطه و راهنمائی به مرحله استانی که اردیبهشت ماه سال ۹۱ در استان قم برگزار میشود راه پیدا کردند.
یاد آور میشود در این جشنواره ۹ نفر به عنوان بازیگرٰ راوی و کارگردان برتر انتخاب شده و با اهدای جوایزی از آنها تقدیر شد.
قم - خبرگزاری مهر: جشنواره تئاتر دانش آموزان مدارس بخش کهک در دارالقرآن علی بن ابی طالب شهر کهک برگزار شد.
به گزارش خبرنگارمهر، جشنواره تئاتر دانش آموزان مدارس بخش کهک با اجرای ۲۰ نمایش صبح یکشنبه در دارالقرآن علی بن ابی طالب شهر کهک برگزار شد.
نظر شما