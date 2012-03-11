خشکسالی 20 میلیارد خسارت به منابع طبیعی ابرکوه وارد کرد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد مهدی صادقی صبح یکشنبه در دیدار با فرماندار شهرستان ابرکوه اظهار داشت: خشکسالی خسارات جبران ناپذیری به عرصه های منابع طبیعی در شهرستان وارد کرده است به نحوی که میزان خسارت وارده به مراتع و عرصه های طبیعی شهرستان بیش از 20 میلیارد ریال بر آورد می شود.

وی افزود: از وسعت 519 هزار و 890 هکتاری عرصه های منابع طبیعی در این شهرستان، بیش از 180 هزار هکتار را مراتع تشکیل می دهد.

35 درصد مساحت ابرکوه را مراتع تشکیل می دهد

صادقی عنوان کرد: این سطح حدود 35 درصد کل مساحت شهرستان را شامل می شود به طوری که بیش از 180 خانوار دامدار با حدود 19 هزار واحد دامی از این مراتع امرار معاش می کنند.

وی افزود: کاهش بارندگی طی چند سال متوالی و خشکسالی های پیاپی که اولین تاثیر خود را بر روی پوشش گیاهی مراتع می گذارد، باعث وارد آمدن خسارت بسیار شدید به مراتع سطح شهرستان شده است و کاهش تولید علوفه، فقر پوشش گیاهی و فراهم آوردن زمینه مساعد برای پدیده فرسایش از جمله عوارض آن است.

صادقی با اشاره به فعالیت های این اداره برای مقابله با پدیده خشکسالی افزود: در همین راستا اقداماتی برای مقابله با پدیده خشکسالی در قالب احداث آب انبار و آبشخور در مراتع،‌ اجرای طرحهای مدیریت چرا،‌ حفاظت و قرق مراتع،‌ تامین آب شرب دام و احداث هلالی آبگیر برای ذخیره نزولات که افزایش پوشش گیاهی و بالا رفتن سیکل تولید علوفه را به دنبال دارد، به انجام رسیده است.

سد گوراب در راستای مبارزه با خشکسالی احداث شد

صادقی همچنین احداث سازه های آبخیزداری شامل احداث بند خاکی و گوراب را نیز برخی از دیگر اقدامات این اداره برای مقابله با خشکسالی ذکر کرد.

وی ادامه داد: این اقدامات به دلیل نتایج دراز مدت تاثیر چندانی در جبران خسارت فعلی ناشی از خشکسالی ندارد و باید پرداخت اعتبارات لازم به منظور حل برخی از مشکلات در کوتاه مدت و در قالب پرداخت تسهیلات بلاعوض و یاکم بهره و با دوره بازپرداخت طولانی مدت به دامداران و مرتع داران از سوی مسئولان شهرستان و استان پیگیری شود.

وی همچنین با اشاره به پایین بودن سرانه فضای سبز در شهرستان اظهار داشت: در سال 88 و از محل اعتبارات خشکسالی زیر ساخت های لازم برای اجرای فضای سبز بین راهی در ورودی ابرکوه فراهم آمد و پنج کیلومتر از مسیر نیز درختکاری شد.

صادقی افزود: به غیر از اعتبار فوق تاکنون هیچ اعتبار دیگری به این پروژه اختصاص پیدا نکرده است و این درحالی است که زیر ساخت ها برای گسترش 50 هکتاری این فضا فراهم است.

وی یادآور شد: کمبود اعتبارات همچنین باعث عدم گسترش فضای سبز در ورودی ابرکوه از سمت یزد نیز شده است و این در حالی است که با اعتبارات کم می توان از چاه آب ربذه به منظور افزایش فضای سبز منطقه استفاده کرد.

11 بند خاکی ابرکوه ظرفیت ذخیره سازی 2.5 میلیون مترمکعب آب را دارد

صادقی با اشاره به فعالیت های آبخیزداری اظهار داشت: در حالی که 11 بند خاکی شهرستان قابلیت ذخیره 2.5 میلیون متر مکعب از روان آب ها را دارد، پروژه کنترل سیل کاسه رود با ظرفیتی بالغ بر چهار میلیون متر مکعب مایه امید روستاییان شرق ابرکوه است که امیدواریم با انتقال آب آن که از طرف جهاد کشاورزی در دست اقدام است بخشی از مشکلات مردم منطقه برطرف شود.

وی همچنین در مورد نقش فرهنگ سازی در حراست از عرصه های طیعی اظهار داشت: اعتقاد داریم که فرهنگ سازی در مورد حفاظت از منابع طبیعی باید از کودکان آغاز شود و به همین دلیل جشن ویژه کودکان را در این ایام برگزار می کنیم.

صادقی همچنین در این دیدار به بحث بیابان زدائی و مشکلات آن و همچنین روند کار در بوستان های ابرکوه نیز اشاره کرد.

فرماندار ابرکوه نیز در این دیدار اظهار داشت: توجه به درخت و درختکاری در فرمایشات پیامبر اعظم(ص)، امیر المومنین و ائمه اطهار نیز مشهود است.

اسماعیل برزگرزاده افزود: همگان باید تلاش خود را برای همکاری با اداره منابع طبیعی برای حراست از این نعمات خدادادی به کار گیرند.