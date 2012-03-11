جنگ نرم و عرصه مجازی/ ضرورت تشکیل شورای عالی فضای مجازی

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از پایگاه اطلاع‌رسانی دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت‌الله‌العظمی سیدعلی خامنه‌ای (مد‌ظله‌العالی)، در یادداشت رئیس سازمان تبلیغات اسلامی آمده است: مهم‌ترین ویژگی انقلاب اسلامی ایران همانا فرهنگ آن است. دشمن نیز در انواع مبارزات خود با ملت ایران، مهم‌ترین نقطه‌ای را که هدف گرفته، بحث جنگ نرم و تهاجم فرهنگی است. رهبر معظم انقلاب در بیش از یک دهه‌ی گذشته بحث تهاجم فرهنگی، سپس ناتوی فرهنگی و سپس شبیخون فرهنگی را مطرح کرده‌اند. یعنی این‌که دشمن برای ضربه زدن به انقلاب اسلامی راهی جز تهاجم در عرصه‌ی فرهنگ ندارد.

جنگ نرم و عرصه‌ی مجازی

ما برای حفظ و اشاعه‌ی فرهنگ انقلاب اسلامی باید همه‌ی ظرفیت‌های خود را مورد نظر قرار دهیم. یکی از مهم‌ترین این ظرفیت‌ها فضای مجازی است. دشمن انواع تهمت‌ها و افتراها و انواع بدعت‌ها و خرافات را در این فضا طراحی کرده است و انواع دروغ‌پردازی‌ها را در ساحت‌های مختلف انقلاب اسلامی برای اثرگذاری بر گروه‌های مرجع و اندیشمندان تهیه دیده است.

ما باید از مرزهای فکری، مرزهای اعتقادی و مرزهای فرهنگی خود دفاع کنیم. بنابراین یکی از بسترهایی که در آن می‌توانیم برای رساندن پیام خودمان و مقابله با پیام‌های مخالفین و دشمنان انقلاب و اسلام و دشمنان عقاید بحق انقلاب اسلامی در جهان امروز بهره بگیریم، عرصه‌ی مجازی است. این شورا می‌تواند این طراحی‌ها را داشته باشد و برای مقابله در عرصه‌های مختلف این جنگ نرم، از گروه‌های مرجع، نویسندگان، اندیشمندان و صاحبان کالاهای فرهنگی بخواهد که در این فضا منسجم و روشمند ایفای نقش کنند.

سونامی اطلاعات

از طرفی به تعبیر رهبر انقلاب، ما امروز در یک سونامی اطلاعات قرار داریم. این پدیده الزاماتی دارد که باید به آنها توجه ویژه کنیم. مثلاً‌ امروزه جبهه‌ی فرهنگی انقلاب اسلامی در فضای مجازی حرف‌های بسیاری برای گفتن دارد و مطالبه‌کنندگان و شنوندگان و دریافت‌کنندگان زیادی در جهان دارد. در مقابل، دشمن هم جبهه‌ی فرهنگی تقابل با انقلاب را شکل داده است. بر همین اساس ما باید یک آرایش منطقی و نظام‌مند برای رساندن پیام خود و مقابله با ترفندهای دشمن در این عرصه داشته باشیم.

نکته دوم در زمینه‌ی توسعه‌ی فناوری این است که بشر امروزی با فناوری زندگی می‌کند. ما باید هر چه بیشتر این فناوری را برای تأثیر بر روابط اجتماعی و نیز امکان‌سنجی برای تسهیل بیشتر خدمات اجتماعی، خدمات دولتی و روابطی که مردم به آن نیاز دارند، استخدام کنیم. بنابراین اهمیت این موضوع آن‌قدر فوق‌العاده است که رهبر انقلاب لازم دیدند یک شورای خاص و یک سازمان مستقل ویژه تشکیل شود که فقط کارکردش در زمینه‌ی فناوری فضای مجازی و مهندسی این فضا باشد.

البته به‌طور طبیعی در طول سال‌های اخیر نیز بین اندیشمندان فرهنگی و متخصصین فناوری و رهبر انقلاب مراودات زیادی صورت گرفته است و از این طریق دغدغه‌های اهالی فرهنگ و علما و دانشمندان و حوزویان و گروه‌های مرجع خدمت ایشان ارائه شده است. نظرات کارشناسی شوراهای تخصصی متشکل از متخصصین فرهنگی، زیرساختی، آموزشی و تحقیقاتی فضای مجازی، منجر به این شد که این شورا ابلاغیه‌اش را از رهبر معظم انقلاب دریافت کند. این شورا باید نسبت به شاخه‌های مختلف فضای مجازی، اعم از تولید و دریافت اطلاعات، پالایش اطلاعات وارداتی به کشور، فرستادن اطلاعات، ابزارهای نوین اطلاعاتی و ... طراحی و برنامه‌ریزی کند و باید نگاهی دقیق‌تر و کیفی‌تر به این فضا داشته باشد.