ساعتی که بدون صفحه و عقربه زمان را نشان می دهد!

به گزارش خبرگزاری مهر، "یران کیان" یک ساعت مچی بدون صفحه و عقربه را با عنوان "چشم توفان" طراحی کرده است.

این ساعت که با مواد پلاستیکی ساخته می شود، در ظاهر تنها یک قاب و بند است و جای صفحه ساعت کاملا خالی است. به طوریکه وقتی ساعت روی مچ بسته می شود پوست دست در داخل قاب پلاستیکی دیده می شود.

در طرف جانبی ساعت یک کلید و روی قاب پلاستیکی چند چراغ "ال. ای. دی" دیده می شوند. زمانی که کاربر می خواهد زمان را دریابد کافی است که روی کلید جانبی فشار دهد تا چراغهای "ال. ای. دی" شبیه به عقربه های ساعت روی دست روشن شوند و زمان را نشان دهند.

براساس گزارش اوبرگیزمودو، به گفته این طراح، ساعت بدون صفحه می تواند برای افرادی که به فلزات به کار رفته در ساعت حساسیت دارند بسیار مفید باشد.

همچنین می تواند تا حد قابل ملاحضه ای در مصرف مواد مورد نیاز و هزینه ها صرفه جویی و به محیط زیست کمک کرد.

به نظر می رسد که موتور این ساخت بسیار کوچک است و داخل قاب قرار می گیرد.