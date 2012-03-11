پزشک خانواده تنها راه اثربخشی خدمات سلامت در کشور است

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر حسن امامی رضوی افزود: وزارت بهداشت یک وزارتخانه خدماتی است و ارزش این خدمات ما زمانی مشخص می شود که هزینه اثربخشی داشته باشد و این نیز ممکن نیست مگر اینکه یک برنامه واحد به نام پزشک خانواده و نظام ارجاع به طور کامل در کشور اجرا شود.

وی افزود: ما به تاسی از وزیر بهداشت که در اجلاس روسای دانشگاههای علوم پزشکی خود را وزیر پزشک خانواده معرفی کردند، به این برنامه باید اهمیت بدهیم.

امامی رضوی ادامه داد: سطح بندی خدمات در برنامه چهارم توسعه شامل بخش خصوصی نمی شد ولی با تذکرات و استدالالهای ما در برنامه پنجم توسعه بخش خصوصی نیز تابع سطح بندی شده است و این بدان معناست که در صرف منابع و امکانات حداکثر صرفه جویی ها و اثربخشی ها لحاظ شود.

وی در خصوص دیگر اقدامات معاونت درمان در سال جهاد اقتصادی گفت: در خصوص ارزیابی فناوری سلامت نیز در سال 90 حدود 70 پروژه معاونت درمان به نتیجه رسیده یا در حال مطالعه و یا طراحی است که در مجموع باعث صرفه جویی در منابع خواهد شد.

معاون وزیر بهداشت، قدم بعدی در سال 90 را ارائه خدمات مبتنی بر شواهد دانست و گفت: یکی از طرحهای بزرگ در این راستا راهنماهای بالینی هستند که این راهنماها مدیریت بیماریها و تجویز نسخه و دارو توسط پزشک را سامان خواهند داد، که در این سال حداقل 30 مورد از این راهنماها سفارش داده شده اند.