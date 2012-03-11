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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۳

زاوشی:

تولید محصولات جدید پزشکی در آشتیان 9 میلیون دلار صرفه جویی ارزی دارد

تولید محصولات جدید پزشکی در آشتیان 9 میلیون دلار صرفه جویی ارزی دارد

آشتیان - خبرگزاری مهر: مدیر کل صنعت معدن و تجارت استان مرکزی گفت: با رونمایی و تولید محصولات جدید پزشکی در شرکت آوا پزشک آشتیان از خروج 9 میلیون دلار ارز از کشور جلو گیری می شود.

علیرضا زاوشی صبح امروز در حاشیه مراسم رونمایی پنج محصول جدید پزشکی در آشتیان در گفتگو با خبرنگار مهرافزود: میزان سرمایه گذاری انجام شده در این شرذکت جمعاً 110 میلیارد ریال است که برای توسعه این بخش حدود 45 میلیارد ریال اعتبار اختصاص یافته است.

وی قابلیت صادرات محصولات و کاهش 50 درصدی قیمت برای مصرف کنندگان داخلی را از مزایای تولید سرسوزنهای تولیدی این شرکت برشمرد و افزود:با تولید این سر سوزنها،ایران به جمع محدود کشورهای تولید کننده این محصول در جهان پیوست.

زواشی اظهار داشت: این محصولات با تکنولوژی روز جهان ساخته شده و مطابق با استانداردهای بین المللی است و تولید برخی از این محصولات در خاور میانه برای نخستین بار صورت می گیرد.

وی گفت: این کارخانه در زمینی به مساحت 4500 متر مربع بنا شده و اشتغالزایی 80 نفر را به همراه داشته است.

گفتنی است: پنج محصول  نیدل های سرکج ،نیدل دوسر تیز،نیدل مزوتراپی، سوزن اسکلروتراپی و نیدل بای اپسی پانج از جمله محصولات رونمایی شده هستند.

کد مطلب 1557034

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