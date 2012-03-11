پیش بینی پنج واحد آموزشی برای اسکان مسافران نوروزی/ دستگیری حفاران غیرمجاز

به گزارش خبرنگار مهر، کارشناس تعاون و رفاه آموزش و پرورش نهاوند گفت: به منظور اسکان مسافران نوروزی پنج واحد آموزشی این شهرستان تجهیز شد.

ابراهیم سیفی افزود: با تشکیل ستاد نوروزی در آموزش و پرورش مقدمات ایجاد مراکز اسکان در دستور کار قرار گرفت و تجهیزات لازم برای آنها در نظر گرفته شد.

سیفی با بیان اینکه این شهرستان در مسیر غرب کشور قرار دارد و مسافران زیادی از آن عبور می کنند، گفت: یک واحد آموزشی نیز در شهر گیان تجهیز شده است.

197 هزار عدد انواع مواد محترقه در نهاوند کشف شد

رئیس اداره اطلاع رسانی فرماندهی انتظامی همدان گفت: ماموران انتظامی شهرستان‌های نهاوند در راستای اجرای طرح ارتقا امنیت اجتماعی 197 هزار و 762 عدد انواع مختلف مواد محترقه خارجی قاچاق را کشف و ضبط کردند.

محسن اقبالیان توضیح داد: به دنبال کسب خبری مبنی بر اینکه فردی در امر وارد کردن مواد محترقه خارجی غیرمجاز از مناطق غربی کشور و دپو این مواد اقدام کرده و این مواد را به صورت کلی و جزئی توزیع می کنند موضوع در دستور کار ماموران دایره عملیات کلانتری 11 نهاوند قرار گرفت.

وی اضافه کرد: ماموران این کلانتری در ادامه تحقیقات صورت گرفته پس از شناسایی محل دپو مواد محترقه در یک باب مغازه، با انجام هماهنگی های لازم با مراجع قضایی در یک اقدام ضربتی و غافلگیرانه از محل مورد نظر بازدید به عمل آوردند.

وی گفت:ماموران انتظامی نهاوند 196 هزار و 62 عدد انواع مختلف مواد محترقه خارجی را در بازرسی های از این محل کشف و ضبط کردند.

کشفیات نهاوند در سال جاری 45 درصد افزایش داشت

فرمانده انتظامی شهرستان نهاوند گفت: در سال جاری کشفیات نهاوند در حوزه‌های مختلف با افزایش 45 درصدی روبرو بوده است.

عباس نظری اظهار داشت: اجرای طرح جمع‌آوری و برخورد با موتورسیکلت‌های متخلف در ایام پایانی سال از برنام های اصلی در این مرکز است.

وی اضافه کرد: در سه ماه گذشته روزانه به طور میانگین20 تا 30 موتورسیکلت متخلف در نهاوند توقیف و روانه پارکینگ شده است.

چهار طرح کشاورزی در نهاوند بهره برداری و کلنگ زنی شد

همزمان با هفته درختکاری و منابع طبیعی دو طرح کشاورزی در نهاوند به بهره برداری رسید و عملیات جرایی دو طرح دیگر آغاز شد.

براساس این گزارش این طرحها شامل بهره برداری بند گابیونی روستای بدیع الزمان با حوزه آبخیز چهار هزار و 300 هکتار و طرح شیلات روستای بابارستم با اعتبار 850 میلیون ریال و تولید سالانه 20 تن ماهی است.

همچنین کلنگ زنی نهر بتونی برزول در روستای بابارستم با اعتبار سه میلیون ریال و کلنگ زنی نهر گبری در روستای باباقاسم با اعتبار اولیه پنج میلیارد ریال بوده و طول 9 کیلومتر انجام شده است.

دومین گروه حفاران غیرمجاز در نهاوند دستگیر شدند

مدیر کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان همدان از دستگیری دومین گروه حفاران غیرمجاز در شهرستان نهاوند خبر داد.

اسدالله بیات افزود: ماموران یگان حفاظت میراث در این شهرستان با ردیابی، گروه دوم حفاران غیرمجاز نهاوند را در تپه باستانی گوشه سعد وقاص دستگیر کردند.

بیات اظهار داشت: ماموران انتظامی و نیروهای یگان حفاظت میراث با دریافت خبری مبنی بر حضور تعدادی حفار غیرمجاز در این تپه باستانی، برای بررسی موضوع به محل عزیمت کردند و پس از چند روز پی‌گیری نا‌محسوس موفق به دستگیری یک باند 10 نفره از حفاران شدند.

وی افزود: این گروه دومین باند از حفاران غیرمجاز بود که در هفته‌های اخیر دستگیر شدند.