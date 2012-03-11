خبرگزاریهای گلستان نسبت به دستگاههای اجرایی پیشتازند

به گزارش خبرنگار مهر، قربان عباسی صبح یکشنبه در نشست با مدیران خبرگزاریهای فعال در استان افزود: نگاهی که رسانه های استان بویژه خبرگزاریها در فرایند افق توسعه دارند کیلومترها از مدیران ودستگاههای اجرایی جلوتر است.

وی اظهار داشت: ما نیز باید سرعت خود را بیشتر و خورد را با رسانه ها هماهنگ کنیم.

وی عنوان کرد: برای رسیدن به توسعه بحث همدلی و همراهی اهمیت دارد و این به آن معنا نیست که رسانه خود را با ما وفق دهند.

عباسی بیان داشت: زمانی می توانیم به توسعه دست یابیم که توجه ویژه به بخش های مختلف از جمله رسانه داشته باشیم.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان بیان داشت: در استان هشت موزه وجود دراد که موزه فرش نیز بزودی راه اندازی و دایر می شود.

عباسی به دغدغه های فراروی این ادره کل اشاره و اضافه کرد: بیشترین دغدغه ما اجرای پروژه های بزرگ در حوزه گردشگری است و آن اینکه در فرآیند زمانی سه سال چند طرح مهم و بزرگ اجرا شود.

وی افزود: سند توسعه استان که کار کارشناسی برای آن انجام شد و در تلاشیم تا افق توسعه بخش گردشگری در این سند مشخص شود.

مدیرکل میراث فرهنگی گلستان گفت: همچننی در تلاشیم تا ارزش افزوده بخش گردشگری را در اقتصاد افزایش دهیم.

در این نشست مدیران خبرگزاریهای فعال در استان به بیان دغدغه ها ومسائل فراروی در حوزه اطلاع رسانی پرداختند.