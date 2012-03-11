10 هزار اصله درخت در بخشهای صنعتی زنجان کاشته می شود

قدرت الله سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر، تغییرات جوی و کاهش بارش باران را موجب تغییر در منابع طبیعی عنوان کرد و افزود: با حفاظت از منابع طبیعی به شیوه درست می‌توان از برخی آسیب‌های احتمالی جلوگیری کرد.

وی با بیان اینکه نقش منابع طبیعی در پاکسازی هوای شهر بر کسی پوشیده نیست، گفت: حفاظت از منابع طبیعی وظیفه همگان است. سعادتی منابع طبیعی را پایه و اساس بخش کشاورزی عنوان کرد و افزود: یکی از مسائلی که موجب کاهش منابع طبیعی در شهرهای مختلف می‌شود، مشکل کمبود آب است و تغییرات آب و هوایی موجب از بین رفتن و کاهش منابع طبیعی می‌شود. وی، وظیفه افراد جامعه در پاکسازی و حفاظت از منابع طبیعی را مهم دانست و ادامه داد: حفاظت از منابع طبیعی کار دشواری نیست و این امر در سایه مشارکت و تعهدات همه افراد و سازمان ها در قبال محیط زیست و منابع طبیعی ممکن خواهد بود. مدیرکل منابع طبیعی و آبخیزداری استان زنجان گفت: وضعیت انتشار گازهای گلخانه‎ای در کشور خطرناک است چراکه میزان انتشار گازهای گلخانه‌ای در حال حاضر 600 میلیون تن است.

سعادتی با اشاره به اثرات انتشار گازهای گلخانه‎ای، تصریح کرد: انتشار گازهای گلخانه‌ای موجب افزایش حرارت زمین، حوادث اقلیمی غیرمترقبه، ذوب یخچال‌های طبیعی، شتاب و سرعت گرفتن تغییرات اقلیمی، جابجایی فصل‌ها، کاهش تولید محصولات کشاورزی، افزایش آفات و علف‌های هرز، بارندگی غیرمؤثر و تغییر الگوی بارش می‌شود.

وی ادامه داد: از جمله آثار مهم تغییر آب و هوا در اثر انتشار گازهای گلخانه‎‌ای، گرم شدن جو کره زمین، نوسانات زیاد در دمای روزانه و بارش، کاهش تدریجی فراوانی روزهای سرد، تغییر در الگوی بارش، تداوم موج‌های گرمایی، وقوع سیل و خشکسالی، بالا آمدن سطح آب دریاهای جنوب در قطبین با گرم شدن یخ‌‌ها و زیر آب رفتن برخی کشورها بعد از 500 سال و انقراض برخی گونه‌های جانوری و گیاهی دانست.

سعادتی با اشاره به برخی اثرات تغییر اقلیم بر بخش کشاورزی، گفت: کاهش تولید اکثر محصولات کشاورزی، افزایش قیمت محصولات کشاورزی از جمله گندم، برنج، جو، سویا و افزایش و کاهش میزان درجه حرارت از جمله این اثرات است.

مدیرکل منابع طبیعی استان زنجان درخصوص کاهش اثرات تغییرات آب وهوایی بر بخش کشاورزی را افزایش تولید در واحد سطح، مدیریت آب و خاک، مدیریت محصولات، تحقیقات، آموزش و خدمات ترویجی بیان کرد.

وی با بیان اینکه منابع طبیعی از بخش کشاورزی هم مهمتر است، افزود: منابع طبیعی پایه کشاورزی بوده و 60 درصد اکسیژن را جنگل‌ها و مراتع تأمین می‌کند و پوشش سبز، جنگل‌ها و مراتع حرارت را برای درختان و گیاهان کشاورزی تعدیل می‌کند.

سعادتی با بیان اثرات تغییر آب و هوا بر منابع آب ادامه داد: افزایش سطح آب‌های آزاد و نفوذ آب شور دریا بر منابع آب شیرین، تأثیر در تولید چوب و کیفیت آن، تأثیر در حیات وحش، تشکیل در فرسایش خاک، تأثیر در مراتع و کاهش پوشش گیاهی در تولید علوفه، افزایش بیماری‌های گیاهی، آتش‎سوزی، انقراض گونه‌های حساس و فرسایش خاک به علت تخریب پوشش گیاهی است

وی با اشاره به روش‌های کاهش اثرات پدیده آب و هوایی افزود: ذخیره آب در مخازن زیرزمین، مدیریت آب‌های سطحی و زیرزمینی با اجرای عملیات آبخیزداری، ارائه آموزش‎های لازم در مصرف آب، کاهش غلظت گازهای گلخانه‌ای و کم کردن کربن زیرزمین از جمله این روش‌ها است.