163میلیارد ریال کالای قاچاق در یزد کشف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، سید اصغر چاوشی‌ زاده اظهار داشت: این رقم از نظر تعداد پنج درصد نسبت به مدت مشابه سال قبل کاهش داشته اما از نظر ارزش با 62 درصد افزایش نسبت به مدت مشابه سال پیش رو به‌رو بوده است.

وی عنوان کرد: از مجموع پرونده‌های تشکیل شده، 411 فقره پرونده قاچاق کالا به ارزش 162 میلیارد ریال بالای 10 میلیون ریال و بقیه زیر 10 میلیون ریال بوده است.

چاوشی ‌زاده بیان داشت: در این مدت، درآمد وصولی گمرک استان یزد 110 میلیارد ریال بوده که نسبت به مدت مشابه سال قبل 39 درصد افزایش داشته است.

وی درآمد حاصل از فعالیت قاچاق (جریمه وصولی قاچاق) در 10 ماهه سال جاری را مبلغ 29میلیارد ریال بیان کرد که نسبت به مدت مشابه سال قبل، 227 درصد افزایش دارد.

مدیرکل گمرک استان یزد ادامه داد: میزان درآمد حاصل از ضمانت‌ نامه‌ های بانکی دریافتی در سال جاری در یزد 59 میلیارد ریال است.