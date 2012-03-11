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۲۱ اسفند ۱۳۹۰، ۱۱:۲۱

نوری به مهر خبر داد:

پیگیری مصوبات فرهنگی استان البرز بیشتر مورد توجه است

پیگیری مصوبات فرهنگی استان البرز بیشتر مورد توجه است

کرج – خبرگزاری مهر: رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش گفت: پیگیری مصوبات فرهنگی استان البرز بیشتر مورد توجه است.

 یوسف نوری درحاشیه سفر هیئت دولت به استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت:  امیدوارم چهارمین دور سفر هیئت دولت به استان البرز سفر با برکت برای البرز باشد.

نوری گفت: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان البرز مصوبات فرهنگی در دستور کار قرار داشت که در این سفر پیگیری خواهد شد.

وی افزود: این سفر به دنبال تحقق مصوبات سفرهای قبلی است و در سفرهای قبلی مصوبات فرهنگی خوبی را داشته ایم.

رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: مصوبات دستگاه های فرهنگی استان البرز هم اکنون در حال پیگیری است و مشکلات آنها بیان و بر طرف می شود.

کد مطلب 1557042

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