پیگیری مصوبات فرهنگی استان البرز بیشتر مورد توجه است

یوسف نوری درحاشیه سفر هیئت دولت به استان البرز در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: امیدوارم چهارمین دور سفر هیئت دولت به استان البرز سفر با برکت برای البرز باشد.



نوری گفت: در دور دوم سفر هیئت دولت به استان البرز مصوبات فرهنگی در دستور کار قرار داشت که در این سفر پیگیری خواهد شد.



وی افزود: این سفر به دنبال تحقق مصوبات سفرهای قبلی است و در سفرهای قبلی مصوبات فرهنگی خوبی را داشته ایم.



رئیس مرکز آمار و فناوری اطلاعات و ارتباطات وزارت آموزش و پرورش اظهار داشت: مصوبات دستگاه های فرهنگی استان البرز هم اکنون در حال پیگیری است و مشکلات آنها بیان و بر طرف می شود.