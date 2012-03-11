آدریان برودی هفته آینده "کناره گیری" می کند

به گزارش خبرنگار مهر،‌ این فیلم را "تونی کایا" کارگردانی کرده و فیلمنامه آن توسط "کارل لاند" به رشته تحریر درآمده است.

بر اساس این گزارش در این فیلم علاوه بر "برودی"،‌ بازیگرانی چون "کریستیانا هندریکس" و "مارسیا هاردن" به ایفای نقش پرداخته اند.

تونی کایا پیش از این آثاری چون "برگه زندگی"، "کوررنگی" و "تاریخ امریکایی " را در کارنامه هنری خود دارد.

داستان این فیلم درباره معلمی است که در واپسین سال تدریس خود در مدرسه با دانش آموزانش دچار تردید و شک برای کناره گیری از این شغل می شود و ...

این فیلم در سال گذشته توانسته جوایزی چون بهترین فیلم جشنواره سائوپولو و ووداستاک را دریافت کند.