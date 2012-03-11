گلیم نقش برجسته مهمترین صنایع دستی استان ایلام است

حمید بختیاری در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: استان ایلام منطقه‌ای عشایرنشین است و صنایع دستی آن به ویژه گلیم گل برجسته شهرت ملی دارد.

وی بیان داشت: از مهمترین صنایع دستی استان که به دست هنرمندانه زنان و دختران به خصوص در نواحی ایلام، دره‌شهر، شیروان و چرداول بافته می‌شود می‌توان به فرش کرک، ابریشم، گلیم گل برجسته، جاجیم، نمد، فرنجی، قتره، صنایع چوبی و ..اشاره کرد.

معاون صنایع دستی استان ایلام گفت: گلیم نقش برجسته مهمترین صنایع دستی استان است که در نمایشگاه نوروزی قلعه والی به فروش می‌رسد.

وی تصریح کرد: نوروز 91 نمایشگاهی از جدیدترین تولیدات صنایع دستی ایلام به همراه سوغات این استان در قلعه تاریخی والی برپا می‌شود.



معاون صنایع دستی استان ایلام افزود: این نمایشگاه در قالب 40 غرفه برپا می‌شود و 60 هنرمند در قلعه تاریخی والی به عرضه آثار خود می‌پردازند.



بختیاری تصریح کرد: در این نمایشگاه با برپایی سیاه‌چادر زندگی عشایر ایلام به صورت نمادین به بازدیدکنندگان معرفی می‌شود.