گلیم نقش برجسته مهمترین صنایع دستی استان ایلام است

حمید بختیاری در گفتگو با خبرنگار اظهار داشت: استان ایلام منطقهای عشایرنشین است و صنایع دستی آن به ویژه گلیم گل برجسته شهرت ملی دارد.
وی بیان داشت: از مهمترین صنایع دستی استان که به دست هنرمندانه زنان و دختران به خصوص در نواحی ایلام، درهشهر، شیروان و چرداول بافته میشود میتوان به فرش کرک، ابریشم، گلیم گل برجسته، جاجیم، نمد، فرنجی، قتره، صنایع چوبی و ..اشاره کرد.
معاون صنایع دستی استان ایلام گفت: گلیم نقش برجسته مهمترین صنایع دستی استان است که در نمایشگاه نوروزی قلعه والی به فروش میرسد.
وی تصریح کرد: نوروز 91 نمایشگاهی از جدیدترین تولیدات صنایع دستی ایلام به همراه سوغات این استان در قلعه تاریخی والی برپا میشود.
معاون صنایع دستی استان ایلام افزود: این نمایشگاه در قالب 40 غرفه برپا میشود و 60 هنرمند در قلعه تاریخی والی به عرضه آثار خود میپردازند.
بختیاری تصریح کرد: در این نمایشگاه با برپایی سیاهچادر زندگی عشایر ایلام به صورت نمادین به بازدیدکنندگان معرفی میشود.
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