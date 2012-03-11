اسکن الکترونیکی یک میلیون و ۱۳۰هزار سند سجلی و هویتی

به گزارش خبرگزاری مهر، معاون فناوری اطلاعات و آمار جمعیتی اداره کل ثبت احوال استان قم گفت: در استان قم حدود یک میلیون و ۴۰۰ هزار برگ سند هویتی و سجلی وجود دارد که روزانه افزون بر ۱۵ هزار برگ از این اسناد در اداره ثبت احوال شهرستان قم اسکن، داده آمایی و آرشیو الکترونیکی می‌شود.



جواد ادیم گفت: تا کنون یک میلیون و ۱۳۰ هزار سند در این استان اسکن شده است که از این تعداد ۷۲۰ هزار برگ سند داده آمایی و ۵۶۰ هزار برگ از این اسناد از طریق ارتباطات مخابراتی و با شرایط موجود پهنای باند بارگذاری و به مرکز داده سازمان ثبت احوال کشور انتقال داده شده است.



وی با اشاره به مزایای این پروژه ابراز داشت: با اتمام این پروژه برای انجام خدمات مربوط به ثبت احوال، ضرورتی به حضور و یا ارسال مدارک به اداره محل صدور شناسنامه وجود ندارد و از طریق سامانه‌های الکترونیکی دسترسی سریع به اسناد آرشیو شده، برای ارائه مطلوب‌تر خدمات امکان پذیر است.



ادیم یکی از مزایای اصلی پروژه آرشیو الکترونیکی اسناد را افزایش سرعت خدمات رسانی به مراجعان عنوان کرد و گفت: افزایش ضریب امنیت اسناد، صرفه جویی در وقت و هزینه به ویژه هزینه‌های مربوط به مراسلات پستی و بایگانی، حفظ اسناد از خطرات و بلایای طبیعی، جلوگیری از استهلاک و فرسودگی اسناد بر اثر استفاده‌های متعدد و نیز ارائه کلیه خدمات هویتی در اداره محل سکونت افراد بدون در نظر گرفتن محل صدور شناسنامه آن‌ها از دیگر مزایای آرشیو الکترونیکی اسناد است.



گفتنی است که این پروژه از اواخر مرداد ماه سال جاری در سه شیفت کاری در استان قم آغاز شده است و هم اکنون این پروژه در سطح کشور و در کلیه ادارات ثبت احوال ۳۱ استان کشور در حال انجام است که در حال حاضر در استان قم با پیشرفت چشمگیری نسبت به سایر استان‌ها، ۸۵ درصد از اسناد سجلی آرشیو الکترونیکی شده است.



اجرای عمومی نمایش خیابانی مددجویان زندان با نام "فقط برای امروز"



همزمان با آغاز جشنواره فرهنگی، ورزشی از خزان تا بهار که با هدف پیشگیری از اعتیاد برگزار شده است، اجرای عمومی نمایش خیابانی مددجویان زندان قم با نام فقط برای امروز به نویسندگی و کارگردانی محمد جواد دژم نیز آغاز شد.



قاسم صفایی رئیس اداره فرهنگی، تربیتی و قضائی اداره کل در این باره بیان کرد: به سفارش اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان قم، این نمایش که برگزیده جشنواره تئا‌تر خیابانی زندانیان سراسر کشور در استان اصفهان است آماده اجرا شد و پس از طی مرحله بازبینی توسط کار‌شناسان تئا‌تر استان، همزمان با آغاز جشنواره فرهنگی ورزشی از خزان تا بهار به مدت ۱۰ روز از ۱۵ تا ۲۵ اسفندماه اجرای عمومی می‌شود که با استقبال بی‌نظیر شرکت کنندگان در این جشنواره نیز مواجه شده است.



وی ضمن قدردانی از اداره کل فرهنگ وارشاد اسلامی استان در خصوص برگزاری جشنواره از خزان تا بهار افزود: برپایی نمایشگاه‌های مختلف با محتوای پیشگیری از اعتیاد و آسیب‌های ناشی از آن، تهیه، تولید، تکثیر و توزیع محصولات فرهنگی از قبیل لوح فشرده، بروشور و اجرای تئاتر‌های خیابانی تاثیر بسزایی در پیشگیری از گرویدن نوجوانان و جوانان به سمت اعتیاد و مضرات آن دارد.



دریافت گواهی نامه۹۰۰۱ - ۲۰۰۸ ISO توسط انتقال خون قم



در راستای استقرار سیستم مدیریت کیفیت و به دنبال ممیزی شرکت MIC، گواهی نامه ایزو ۹۰۰۱-۲۰۰۸به انتقال خون قم داده شد.



این گواهی نامه در پی تلاش‌های مستمر و شبانه روزی کار‌شناسان وکارکنان این مرکز به منظور استقرار سیستم مدیریت کیفیت اعطا شد.



معاونت فنی وکنترل کیفی سازمان انتقال خون ایران ضمن ارسال گواهی مذکور از کلیه کارکنان انتقال خون قم به جهت دریافت گواهی ایزو۹۰۰۱تقدیر و تشکر کرد.