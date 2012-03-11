تربیت شهید یکی از هزاران برکت انقلاب اسلامی است

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌ الله محمدتقی مصباح یزدی شامگاه شنبه در چهارمین یادواره شهدای مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) با بیان اینکه تحول تدریجی از ویژگی‌های عالم مادی و طبیعی است اظهار داشت: ما از عوالم دیگر جز آنچه قرآن و اهلبیت(ع) فرموده اند خبری نداریم اما آنچه از عالم طبیعت برایمان اثبات شده است این است که تحول در آن تدریجی است.



وی ادامه داد: تدریجی بودن تکامل فارغ از معصومیت ائمه(ع) برای آنان هم وجود دارد و آنان هم مانند بقیه انسانها مراحل رشد خود را طی کرده واز کودکی تا به بزرگسالی رسیده‌اند.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه با وجود این روند طبیعی گاهی شاهد هستیم که رشد و پیشرفت دفعتا و ناگهانی برای برخی انسان ها رخ می دهد و اگر گفته می‌شود کمالی دفعتا برای کسی حاصل شده دور از ذهن نیست و واقعیت است.



وی با اشاره به رشد جهشی برخی افراد و دارابودن استعدادهای خدادادی بیشتر در برخی بیان داشت: افراد متعارف اگر راه درست را تشخیص دهند و بشناسند و خداوند توفیق به‌ آنان دهد و در آن راه استمرار داشته باشند و همه شرایط مهیا باشد راهی را در طول یک عمر طولانی طی می‌کنند اما برخی همین راه را در طول یک هفته و گاهی چندساعت می‌پیمایند.



آیت الله مصباح اضافه کرد: علیرغم این مسائل گاهی برخی نبوغ‌ها اختیاری هم هست که اگر انسانی راه های رسیدن به آن نبوغ را فراگیرد می تواند راه استثنایی را طی کند.



شهدا ره صدساله را یک شبه طی کردند



وی بیان داشت: یکی از ده‌ها ویژ‌گی‌های شهدا این است که راه طولانی را در مدت کوتاهی طی کرده‌ و ره صد ساله را یک شبه طی کرده‌اند.



عضو جامعه مدرسین حوزه با اشاره به عظمت شب قدر که قرآن در سوره قدر بر آن تاکید کرده است اضافه کرد: شب قدر بر اساس آیات قرآن برابر با هزار سال یعنی بیش از 80 سال عبادت است که ما نمی توانیم چرایی آن را درک کنیم و از فهم ذهن ما خارج است اما واقعیت و حقیقتی است که خداوند بر آن تاکید کرده است.



وی تصریح کرد: وقتی چنین چیزی مورد تایید قرآن است بعید نیست مجاهدی کاری کند که ثواب آن از یک عمر بیشتر باشد.



آیت الله مصباح یزدی، احیای فرهنگ جهاد و شهادت را یکی از صدها و هزاران برکت انقلاب اسلامی دانست و گفت: یکی از برکات انقلاب اسلامی این بود که زمینه را برای احیای فرهنگ شهادت ایجاد کرد و اگر انقلاب جز تربیت چنین انسان‌هایی که همه هستی خود را فدای اسلام و اهلبیت و قرآن کردند برکت دیگری نداشت باز هم به همه هزینه‌های آن می‌ارزید.



وی تاکید کرد: اگر ما این عظمت را درک نکنیم به ارزش شهادت پی نبرده ایم.



عضو مجلس خبرگان رهبری با بیان اینکه شهدا همه هستی خود را و آنچه که داشتند و اگر بیشتر هم می داشتند در این راه صرف می کردند را در راه خدا دادند و به همین دلیل هم خداوند هر چه به آنان بدهد باز هم زیاد نخواهد بود و یکی از نعمت‌های الهی به ‌آنان جاودانه بودن است.

